Περικλής Λιανός: «Ο ρόλος του Θόδωρου στο “Καφέ της Χαράς” με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε»

«Με έχει απορρίψει σκηνοθέτης γιατί έλεγε ότι μπορώ να κάνω μόνο ρόλους σαν το Θόδωρο», είπε ο ηθοποιός
Περικλής Λιανός
Φωτογραφία αρχείου NDP

«Παλιά, αν έλεγες τη σεξουαλικότητά σου, καιγόσουν, δεν επιτρεπόταν να τα πεις αυτά», είπε ο Περικλής Λιανός.

Συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star παραχώρησε ο Περικλής Λιανός, το πρωί (27.11.2025) της Πέμπτης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το πόσο μπορούσαν οι άνθρωποι να μιλήσουν στο παρελθόν για την σεξουαλικότητά τους, για τον ρόλο του ως «Θόδωρος» στο «Καφέ της Χαράς» αλλά και για την ατάκα ότι το «θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

«Παλιά, αν έλεγες τη σεξουαλικότητά σου, καιγόσουν. Δεν μπορούσες να τα πεις αυτά τα πράγματα, δεν επιτρεπόταν. Έδιωχναν από τις δραματικές σχολές παιδιά λόγω αυτού», είπε αρχικά.

«Ο ρόλος του Θόδωρου στο “Καφέ της Χαράς” με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε. Για ένα μεγάλο διάστημα μού πρότειναν μόνο τέτοια πράγματα. Με έχει απορρίψει σκηνοθέτης γιατί έλεγε ότι μπορώ να κάνω μόνο ρόλους σαν το Θόδωρο.

Δεν μπορώ να δεχτώ την ατάκα ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Εγώ τόσα χρόνια που δουλεύω, δεν χρειάστηκα κανένα κρεβάτι. Δεν είναι ωραίες αυτές οι γενικεύσεις».

