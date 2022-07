Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο Αμερικανός ηθοποιός Πολ Σορβίνο, ο οποίος έγινε διάσημος από τον ρόλο του Πόλι Σίσερο στην ταινία «Τα Καλά Παιδιά» (Goodfellas), όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπός του.

Ο Σορβίνο υποδύθηκε αργότερα έναν αστυνομικό, τον Φιλ Σερέτα, στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Νόμος και Τάξη» (Law & Order).

«Είμαι συντετριμμένη. Έφυγε η αγάπη της ζωής μου και ο πιο υπέροχος άνδρας που έζησε ποτέ. Ράγισε η καρδιά μου», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter, η σύζυγός του Ντίντι Σορβίνο.

I am completely devastated

The love of my life & the most wonderful man who has ever lived is gone . I am heartbroken ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD