Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Θεωρώ χαζό το να θέλει κάποιος να ξεχωρίσει κάνοντας αστεία και γελοία πράγματα

«Η Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους, στηρίζει τις κακίες και όχι τις αρετές» υποστήριξε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησε ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο οποίος κατακεραύνωσε τη Eurovision.

«Λογικό να μην αρέσει το σχόλιο μου για τη Eurovision ότι είναι τσίρκο, από αυτούς που είναι μέσα σε αυτό το τσίρκο», είπε αρχικά ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε στη συνέχεια: «Η Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους, υπάρχει μεγάλη εξωστρέφεια και εγωκεντρικότητα που καταλήγει δαιμονικό. Η Eurovision στηρίζει τις κακίες και όχι τις αρετές, βγάζει μια αρρωστημένη εγωπάθεια και φιλαρέσκεια. Θεωρώ χαζό το να θέλει κάποιος να ξεχωρίσει κάνοντας αστεία και γελοία πράγματα. Το παγκόσμια καριέρα να κάνει κάποιος πηγαινόντας στη Eurovision;».

Ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέφερε επίσης: «Υπάρχουν υπέρ και κατά στο τραγούδι του Ακύλα. Η μουσική πρέπει να εξελίσσεται, δεν μπορώ το παλιό και το παρωχημένο, το μπανάλ…Θα πρέπει να μη γελοιοποιείται η ανθρώπινη προσωπικότητα, να μην ξεχωρίζει κάποιος επειδή γελάμε μαζί του. Δεν μιλώ για το τραγούδι και το παιδί αυτό, μιλάω γενικότερα».