Σκοτεινά μυστικά, πάθη, σχέσεις στα άκρα και ένας ακόμα θάνατος που έρχεται να συγκλονίσει μια οικογένεια και ολόκληρη την τοπική κοινωνία ενός νησιού συνθέτουν το «παζλ» ενός νέου τηλεοπτικού μυστηρίου.

Ποια είναι όμως η σειρά, που θα μας μυήσει στη σκοτεινή πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού και αναμένεται να γίνει το νέο μας τηλεοπτικό κόλλημα; Μιλάμε για τους «42°C», το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ της COSMOTE TV, που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00.

Η σειρά αποτελεί το νέο βήμα της COSMOTE TV στον τομέα της μυθοπλασίας, ύστερα από τις 2 σεζόν του «Έτερος Εγώ», που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Αντίστοιχα, οι «42οC», ακολουθούν τα υψηλά standards της COSMOTE TV, αφού είναι ενδεικτικό ότι τα γυρίσματα των οκτώ επεισοδίων διήρκεσαν 2 ολόκληρους μήνες.

Ήδη από το τρέιλερ ακόμα, η εικόνα της σειράς παραπέμπει σε κινηματογραφική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών μας.

Το cast των «42οC»

Ένα από τα δυνατά χαρτιά της σειράς είναι το cast, που αποτελείται από καταξιωμένους ηθοποιούς, όπως ο Χρήστος Λούλης (Βραβείο Χορν, Βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), η Κατερίνα Λέχου, η Έμιλυ Κολιανδρή, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης (Κρατικό Βραβείο Ερμηνείας Α’ Ανδρικού Ρόλου – Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), ο Theo Alexander (True Blood, Digger) και η Μπέτυ Αποστόλου. Παράλληλα, το κοινό αναμένεται να γνωρίσει και μία ομάδα νέων, ταλαντούχων ηθοποιών, που συμπληρώνουν μοναδικά το παζλ της ανατρεπτικής πλοκής: Ναταλία Swift, Κώστας Νικούλι (βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού για την ταινία «Ξενία» του Πάνου Κούτρα), Μιχαήλ Ταμπακάκης (υποψήφιος βραβείου Χορν), Νικολάκης Ζεγκίνογλου («Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς»), Μαριέλλη Μανουδάκη, Σεμίραμις Αμπατζόγλου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Μαρία-Θαλασσινή Μποσταντζόγλου.

Η υπόθεση

Στους «42°C» βλέπουμε τη Λένα (Ναταλία Swift), μια νέα κοπέλα που επιστρέφει στο νησί της, έξι χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατο της μητέρας της (Μπέτυ Αποστόλου). Το ίδιο βράδυ, στο ίδιο σημείο που είχε σκοτωθεί η μητέρα της, βρίσκεται νεκρή η αδερφή της Άννα (Σεμίραμις Αμπατζόγλου). Τότε η Λένα ξεκινά μια αγωνιώδη προσπάθεια να μάθει έχει συμβεί: έγκλημα ή αυτοκτονία; Σύμπτωση ή προμελετημένη πράξη; Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει την αλήθεια, η Λένα θα ξανασυναντήσει τον εφηβικό της έρωτα, Νίκο (Κώστας Νικούλι). Παράλληλα, θα έρθει αντιμέτωπη με την οικογένειά της και τις μνήμες που σιγά-σιγά γυρίζουν να την στοιχειώσουν.

Ο τοπικός αστυνόμος (Χρήστος Λούλης), θα προσπαθήσει να ανακαλύψει την αλήθεια σε μια ιστορία θανάτου, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Βασικά κομμάτια του παζλ μυστηρίου, οι θείες της Λένας (Κατερίνα Λέχου, Έμιλυ Κολιανδρή), που προσπαθούν να έχουν πάντα τον έλεγχο της οικογένειας. Αντίστοιχα, o θείος της (Theo Alexander), κρύβει καλά ένα σκοτεινό μυστικό. Από την άλλη ο πατριός της (Αλέξανδρος Λογοθέτης), ανακαλύπτει το βάθος της υποκρισίας μιας οικογένειας που νόμιζε ότι γνώριζε.

Δημιουργός της σειράς «42°C» είναι η Ναταλύ Δούκα. Τη σκηνοθεσία «υπογράφει» ο βραβευμένος Γιώργος Παπαβασιλείου (Slave, Der Bergdoktor, The storm tide, Special Unit), ενώ το σενάριο οι Σέργιος Κωνσταντινίδης και Κάλλια Παπαδάκη. Την πρωτότυπη μουσική επένδυση έχει αναλάβει ο Σταύρος Μαρκόνης (Buma Award [Winner] (2019) για την σειρά «Ik Weet Wie Je Bent»), ενώ την εκτέλεση παραγωγής η εταιρεία Tanweer Productions.

Η νέα σειρά μυθοπλασίας θα κάνει πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00 στο κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD. Τα οκτώ επεισόδια θα παίξουν back to back -για binge watching όλο το Σαββατοκύριακο, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.