Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Ακόμα με βρίζουν, ότι ήμουν ένας πουλημένος ομοφυλόφιλος που συνεργάστηκε με τη δεξιά»

Δηλώσεις στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 παραχώρησε σήμερα Τετάρτη (21.1.26) ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και απάντησε στον Στέφανο Κασσελάκη που είπε ότι υπάρχουν γκέι στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Αναφέρθηκε, επίσης, και στα αρνητικά σχόλια που ακούει μέχρι και σήμερα, επειδή είχε κατέβει υποψήφιος με τη ΝΔ.

«Ήρθε από την Αμερική να μας πει κάτι που το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε στη συνέχεια: «Όπως το λέει αυτό ο Στέφανος Κασσελάκης, να αναγνωρίσει και κάτι άλλο. Θα μου επιτρέψετε την αυτοαναφορικότητα, αλλά υπήρξαν άνθρωποι τολμηροί που ανοικτά εκφράζουν την ομοφυλοφιλία τους και κατέβηκαν στις εκλογές. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον πρωθυπουργό που το 2023 έβαλε στο ψηφοδέλτιο έναν ανοικτά ομοφυλόφιλο».

«Ήμουν από τους τυχερούς που κάναμε μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δέχομαι ακόμα μηνύματα που με βρίζουν, ότι ήμουν ένας πουλημένος ομοφυλόφιλος που συνεργάστηκε με τη δεξιά. Παρέβλεψαν το ότι εγώ μπορεί να είχα παίξει ρόλο στο να ψηφιστεί ο γάμος για όλους από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση», ανέφερε.