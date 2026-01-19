Πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης: Πολλοί gay στη Βουλή και στην κυβέρνηση κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δηλώνει πως στόχος στη ζωή και στην πολιτική δεν είναι η εξωτερική εικόνα, αλλά «η ομορφιά της καρδιάς»
Ο Στέφανος Κασσελάκης
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μετωπική επίθεση στο πολιτικό σύστημα αλλά και προσωπικές αναφορές που αναμένεται να συζητηθούν περιλαμβάνει η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στην ΚΡΗΤΗ TV, η οποία θα προβληθεί αύριο, Τρίτη (20.01.2026). Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δηλώνει πως «πολλοί gay βρίσκονται στη Βουλή και στην κυβέρνηση, αλλά κρύβονται», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – «και ας είναι gay».

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει πως «υπάρχουν πολλοί gay στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους», ενώ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη «να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay». Στο ίδιο πνεύμα, o πρόεδρος του Κινήματις Δημοκρατίας απευθύνει μήνυμα στα νέα παιδιά, ενθαρρύνοντάς τα να εκφράζονται ανοιχτά, δίνοντας έμφαση στη «δύναμη της αυθεντικότητας» και στην «ομορφιά της καρδιάς».

Ασκεί σφοδρή κριτική στο πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για «διαμάχη για το ποιος κλέβει λιγότερο» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτηρίζει τις δημοσκοπήσεις «παντελώς άχρηστες». Παράλληλα, υπερασπίζεται τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρεται στο «Πόθεν Έσχες» του, τη φιλοδοξία πολιτικών συνεργασιών και τη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση, με αιχμή την καθαρότητα και την ειλικρίνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος μιλά για τη ζωή τους στην Αθήνα, τη δημόσια εικόνα ενός ανοιχτά gay ζευγαριού στην Ελλάδα και την αξία της προσωπικής συνέπειας απέναντι σε επικρίσεις. Όπως σημειώνει, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός πολιτικού, αλλά η καταλληλότητά του για την ηγεσία της χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρεται ακόμη στη σύνδεσή του με την Κρήτη, εκφράζοντας την πρόθεση να επενδύσει στο νησί, ενώ μιλά και για το προσωπικό του αφήγημα, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο του με τίτλο «Δεύτερη Ευκαιρία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
143
106
97
93
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Πυρά» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί αμβλώσεων - «Κάθε γυναίκα αποφασίζει για το σώμα της»
Η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων Τεμπών, που «ετοιμάζει» κόμμα, δήλωσε ότι είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», σημειώνοντας πως ως παιδίατρος διχάζεται
Η Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών
40
Την Τρίτη η συνάντηση Δένδια με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας - Στην ατζέντα αντιαεροπορικός «θόλος» και συστήματα Πυροβολικού
Τον Ίσραελ Κατζ θα συνοδεύουν στελέχη ισραηλινών αμυντικών εταιρειών και αντιπροσωπεία της SIBAT, της κρατικής γενικής διεύθυνσης αμυντικών εξοπλισμών του Ισραήλ
Ο Νίκος Δένδιας με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ
Newsit logo
Newsit logo