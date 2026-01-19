Στέφανος Κασσελάκης: Πολλοί gay στη Βουλή και στην κυβέρνηση κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους

Μετωπική επίθεση στο πολιτικό σύστημα αλλά και προσωπικές αναφορές που αναμένεται να συζητηθούν περιλαμβάνει η συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στην ΚΡΗΤΗ TV, η οποία θα προβληθεί αύριο, Τρίτη (20.01.2026). Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δηλώνει πως «πολλοί gay βρίσκονται στη Βουλή και στην κυβέρνηση, αλλά κρύβονται», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – «και ας είναι gay».

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει πως «υπάρχουν πολλοί gay στη Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση που κρύβονται επειδή φοβούνται ότι θα πληγεί η εικόνα τους», ενώ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη «να αποκτήσει έναν πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay». Στο ίδιο πνεύμα, o πρόεδρος του Κινήματις Δημοκρατίας απευθύνει μήνυμα στα νέα παιδιά, ενθαρρύνοντάς τα να εκφράζονται ανοιχτά, δίνοντας έμφαση στη «δύναμη της αυθεντικότητας» και στην «ομορφιά της καρδιάς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ασκεί σφοδρή κριτική στο πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για «διαμάχη για το ποιος κλέβει λιγότερο» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτηρίζει τις δημοσκοπήσεις «παντελώς άχρηστες». Παράλληλα, υπερασπίζεται τη θητεία του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρεται στο «Πόθεν Έσχες» του, τη φιλοδοξία πολιτικών συνεργασιών και τη συνολική ανάγκη για πολιτική ανανέωση, με αιχμή την καθαρότητα και την ειλικρίνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος μιλά για τη ζωή τους στην Αθήνα, τη δημόσια εικόνα ενός ανοιχτά gay ζευγαριού στην Ελλάδα και την αξία της προσωπικής συνέπειας απέναντι σε επικρίσεις. Όπως σημειώνει, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός πολιτικού, αλλά η καταλληλότητά του για την ηγεσία της χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρεται ακόμη στη σύνδεσή του με την Κρήτη, εκφράζοντας την πρόθεση να επενδύσει στο νησί, ενώ μιλά και για το προσωπικό του αφήγημα, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο του με τίτλο «Δεύτερη Ευκαιρία».