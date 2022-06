«Η Σοφία Χατζηπαντελή είναι πλαστική, δεν είναι πρότυπο», λέει η Ραμόνα Βλαντή.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Mega καλημέρα» και την Ελένη Μουστάκη έδωσε η Ραμόνα Βλαντή, η οποία απάντησε για το GNTM, μίλησε για bloggers – κρεμάστρες, ενώ αναφέρθηκε και στις Βίκυ Καγιά και Σοφία Χατζηπαντελή.

«Θα δείξει πώς θα πάει το GNTM, τον κ. Σοφρωνίου δεν τον ξέρω προσωπικά. Τη δουλειά του coach πρέπει να την κάνει η Χριστοπούλου ή η Βίκυ Κουλιανού. Γιατί άραγε δεν βλέπεις στο GNTM την Κουλιανού και την Κουντουρά;

Γιατί έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό και οι άλλες έχουν κάνει καριέρα μόνο στην Ελλάδα στο σαλόνι τους. Οι bloggers είναι κρεμάστρες, ήθελαν να γίνουν μοντέλα χωρίς προσόντα, σε όλα τα events παίρνουν έτοιμα σύνολα και τα φωτογραφίζουν πολύ ωραία», είπε αρχικά η Ραμόνα Βλαντή.

Η Ραμόνα Βλαντή ανέφερε στη συνέχεια: «Η Σοφία Χατζηπαντελή δεν είναι μοντέλο, είναι character, είναι αντιγραφή της Φρίντα Κάλο, δεν έπεσα και από τον καναπέ. Πριν 3 χρόνια λέγαμε, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, και είναι πλαστική, όταν βλέπω πολύ ρετουσαρισμένες φωτογραφίες δεν είναι πρότυπο.

Μην ακούω ότι η Καγιά είναι άνθρωπος της μόδας. Οι άνθρωποι της μόδας δε φορούν απομιμήσεις one to one, δεν υποστηρίζουν τις μαϊμού τσάντες.

Η Καγιά είναι παρουσιάστρια σταρ και όχι fashion something. Η Ισμήνη δε θα μου λείψει, δε θυμάμαι καν την ύπαρξή της».

Κλείνοντας, η Ραμόνα Βλαντή είπε: «Παρουσιάστρια του My style rocks θα ήθελα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Θεωρώ ότι έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της. Τα τελευταία χρόνια τα κορίτσια στο My style rocks δε μου αρέσουν, φοράνε ρούχα που περνάς με αναπτήρα και γίνονται φλαμπέ. Δεν πάνε κορίτσια που αγαπούν πραγματικά τη μόδα».