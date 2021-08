Στην Μύκονο βρέθηκαν ο Σάκης Κατσούλης κι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κι η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, που ήταν και συμπαίκτριά τους στο Survivor, τους “ανέκρινε” και μεταξύ άλλων ρώτησε και για την σχέση τους.

Άκρως ευδιάθετοι και χαλαροί, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μίλησαν στην κάμερα για πολλά. Η εμπειρία τους στο Survivor, οι φήμες ότι είναι ζευγάρι, η διαχείριση της αναγνωρισιμότητας και για τα επαγγελματικά τους βήματα μετά το παιχνίδι. Love is in the air…

Πηγή: Mykonos Live TV