Σάκης Τανιμανίδης: Το τηλεπαιχνίδι «Boom» το έκανα για τα λεφτά και ήταν αποτυχία

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Σάκης Τανιμανίδης και αναφέρθηκε στην τηλεοπτική του πορεία αλλά και στον ευτυχισμένο γάμο του. Μάλιστα, ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι υπήρξε ένα project που έκανε, παρόλο που δεν ήθελε, μόνο και μόνο για τα χρήματα και αποτελούσε τη μεγαλύτερη αποτυχία του. Αυτό δεν ήταν άλλο από το τηλεπαιχνίδι «Boom» που παρουσίαζε στον ΣΚΑΪ.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής ήταν ο νέο καλεσμένος στο vidcast «Anestea» με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Μάλιστα, ο Σάκης Τανιμανίδης δε δίστασε να μιλήσει εκτός από τη μεγαλύτερη τηλεοπτική του αποτυχία και για τη σχέση του με το χρήμα, αλλά και όσα θέλει να βελτιώσει στον γάμο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα πάντα να κάνω project που γουστάρω, γι’ αυτό δεν έκανα πρωινό, ποτέ δεν έκανα πράγματα που θα με φθίνουν σαν άνθρωπο. Μία φορά μόνο έκανα κάτι που δεν ήθελα να κάνω και ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία που έκανα, ένα τηλεπαιχνίδι στον ΣΚΑΪ, το “Boom”. Για να καταλάβεις πόσο αποτυχημένο ήταν, δεν το θυμάσαι καν», εξομολογήθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης

«Ήταν η μοναδική φορά στην τηλεόραση, είχα βρεθεί ανάμεσα στο “Survivor” που σταμάτησε, με το αν θα είμαι στο ίδιο κανάλι ή αν δεν θα είμαι, μόλις είχαμε γεννήσει τα δίδυμα παιδιά μας και λέω “τώρα από πού τα έσοδα;”. Μου έκαναν μια πρόταση που έπρεπε να πω “όχι”, επειδή ήμουν σίγουρος ότι δεν θέλω να το κάνω, το έκανα για τα λεφτά και ήταν αποτυχία», πρόσθεσε.

«Μπορώ να σου δείξω πολλούς δυστυχισμένους πλούσιους ανθρώπους και πολλούς ευτυχισμένους που δεν είναι πλούσιοι. Επιτυχία είναι να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι σημαίνει αυτό για σένα», υπογράμμισε στη συνέχεια της συνέντευξής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο γνωστός παρουσιαστής παραδέχτηκε: «Ποτέ δεν κυνηγούσα τα χρήματα, ήταν η απόρροια των πράξεών μου. Όταν κάνεις παιδιά αρχίζεις και σκέφτεσαι αν τα παιδιά σου θα είναι ok οικονομικά. Στα παιδιά παίρνουμε πολλά δώρα, θέλουμε να τα βλέπουμε να χαμογελάνε. Με απασχολεί πολύ για το μέλλον, με ποιον τρόπο δεν θα γίνουν κακομαθημένα και θα μάθουν να μην σταματάνε να προσπαθούν».

Επίσης, ο Σάκης Τανιμανίδης που πρόσφατα πήρε μεταγραφή από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε και στον γάμο του με τη Χριστίνα Μπόμπα, αποκαλύπτοντας τι θέλει να διορθώσει για να γίνει καλύτερος σύζυγος.

«Αυτό που θα ήθελα να βελτιώσω ως σύζυγος είναι να προσπαθώ ακόμα περισσότερο να διατηρήσω τη σχέση μεταξύ μας, τον ρομαντισμό. Με τα παιδιά και τις δουλειές, συνήθως αυτό μπαίνει σε τρίτη προτεραιότητα.

Είμαστε σε καλό επίπεδο, είμαι χαρούμενος με τη σχέση μας, αλλά σηκώνει βελτίωση. Δεν είναι ότι κάτι θα γίνει θεωρητικά, χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, να φλερτάρεις τη γυναίκα σου, όπως όταν ήθελες να τη ρίξεις. Σαν γονείς έχουμε σαν βασική αξία την οικογένεια, όχι γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά γιατί αυτό μας κάνει χαρούμενους», είπε χαρακτηριστικά ο Σάκης Τανιμανίδης.