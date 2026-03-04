Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τη μεταγραφή – έκπληξη και το «Dragons’ Den»

Μία μεταγραφή – έκπληξη πραγματοποιήθηκε καταμεσής της τηλεοπτικής σεζόν! Ο Σάκης Τανιμανίδης άφησε πίσω του τον ΑΝΤ1 και βρίσκεται – ξανά – στο δυναμικό του ΣΚΑΪ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σταθμός του Φαλήρου με επίσημη ανακοίνωση το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026). Όπως αναφέρεται σε αυτήν, ο Σάκης Τανιμανίδης θα παρουσιάσει στον ΣΚΑΪ τον 4ο κύκλο του «Dragons’ Den».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Τανιμανίδη και την BetterKnown

Entertainment, για την 4 η σεζόν του απόλυτου project επιχειρηματικότητας, του συναρπαστικού “Dragons’ Den”, καθώς και άλλων πρωτοποριακών

τηλεοπτικών προγραμμάτων!

Ο Σάκης Τανιμανίδης, αγαπημένος παρουσιαστής, εμπνευσμένος παραγωγός και δυναμικός επιχειρηματίας, λάτρης της περιπέτειας, του ρίσκου και της

καινοτομίας, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με την πολυαναμενόμενη εκπομπή που ψυχαγωγεί και προάγει τη δημιουργικότητα και το επιχειρείν.

Από το αρχικό του λανσάρισμα στην Ιαπωνία το 2001 ως “Money Tigers”, το format της Nippon TV, σε διανομή της Sony Pictures Television, έγινε γνωστό

παγκοσμίως με διάφορους τίτλους (μεταξύ άλλων «Dragons’ Den», «Shark Tank» και «Lions’ Den») και αναδείχτηκε στο Νο1 επιχειρηματικό ριάλιτι σόου

στις χώρες μετάδοσής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, οι Dragons έρχονται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για να γνωρίσουν φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και επιχειρηματικής

δράσης.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και το «Dragons’ Den IV» έρχονται στον ΣΚΑΪ.

Και ο ΣΚΑΪ τους εύχεται καλή επιτυχία», ανέφερε η ανακοίνωση του σταθμού του Φαλήρου.