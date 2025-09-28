Σέρρες – επόμενο επεισόδιο: Η Σταματίνα γίνεται social media manager της καφετέριας του Οδυσσέα

Με διπλό επεισόδιο κάθε Τρίτη στις 22:30 το βράδυ θα μας κρατούν συντροφιά οι Σέρρες, η κωμική σειρά του ΑΝΤ1. Στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την προσεχή Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, θα δούμε τον Οδυσσέα και την Σταματίνα σε νέες περιπέτειες.

Κοινός τους στόχος να δουν το καφέ του Οδυσσέα να παίρνει τα «πάνω» του. Αν και η ταυτότητα της επιχείρησης παραμένει ακόμα άγνωστη, η Σταματίνα επιλέγει να αναλάβει ενεργό ρόλο, δημιουργώντας πονοκέφαλο στον ανιψιό της.

Σέρρες με διπλό επεισόδιο: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Επεισόδιο 3: Κι ενώ ο Οδυσσέας θέλει διακριτικότητα στο νέο του καφέ, η θεία Σταματίνα θέλει Pride Parade. Τελικά, το μαγαζί εγκαινιάζεται με μια γιγάντια σημαία, μια ντουντούκα, και μια έκκληση να φέρει ο καθένας όποιον γκέι ξέρει. Και σε όλο αυτό, ο Οδυσσέας αναρωτιέται αν η θεία του τελικά τον στηρίζει ή τον διαπομπεύει από το 1995. Παράλληλα, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν αν το μαγαζί είναι γκέι, στρέιτ, ή απλώς… αποτυχημένο.

Ένα επεισόδιο για το προσωπικό branding, τη δημόσια ντροπή και το τι συμβαίνει όταν η θεία σου αποφασίσει να γίνει social media manager, χωρίς να έχει internet.

Επεισόδιο 4: Η Χρύσα συμμετέχει ως κομπάρσα σε ταινία εποχής και καταφέρνει να κλέψει την παράσταση… από τα πτώματα. Κυριολεκτικά! Ο Οδυσσέας από την άλλη, παλεύει με την άδεια καφετέρια του και τη γεμάτη γκρίνια Νάνσυ, που μόλις ακύρωσε το πρώτο της χορηγικό με ένα «κατά λάθος» βίντεο.

Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, η θεία Σταματίνα κάνει διάλειμμα από τις παρεμβάσεις, αλλά όλοι εύχονται να ξαναβγεί μπροστά! Αν μη τι άλλο, φέρνει πελατεία.

Ένα επεισόδιο που αποδεικνύει πως η κομπαρσαρία είναι τέχνη, τα social media επικίνδυνα και τα καφέ… πολύ ήσυχα.

Στον ρόλο της Μαρίας, η Ρένια Λουιζίδου

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

Εκτέλεση παραγωγής: PEDIO PRODUCTIONS