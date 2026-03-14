Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για σχέση μου, υποτίθεται, με τον Γιάννη Στάνκογλου, δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο»

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις φήμες περί χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο και την διάψευση της παρουσιάστριας, η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε να τοποθετηθεί στο θέμα και να αναφερθεί και στο δικό της προσωπικό βίωμα, όταν της χρέωσαν σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου.

«Το ρεπορτάζ περιέχει και το τηλεφώνημα στον άμεσα ενδιαφερόμενο, γιατί αλλιώς δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ έτσι έμαθα αυτή τη δουλειά», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας την κατάσταση με την Ελένη Μενεγάκη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε στη συνέχεια: «Όταν εγώ βρέθηκα σε αυτή τη θέση, που δημοσιοποιήθηκε, υποτίθεται, μια σχέση μου, με τον Γιάννη Στάνκογλου, με τον οποίο ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα…

Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και είπαμε… τι κάνουμε τώρα; Από πού μας ήρθε αυτό; Εμένα δεν με πήρε τηλέφωνο κανείς. Δεν γίνεται να λες ότι θα βγάλω την είδηση που κάποιος μου την ψιθύρισε χωρίς να πάρω αυτόν που ενδιαφέρεται. Γιατί να μην τον πάρεις;».