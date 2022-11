“Μου αρέσει πολύ η εικόνα που έχω σήμερα” ομολογεί η Σμαράγδα Καλημούκου.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Σμαράγδα Καλημούκου στην κάμερα της εκπομπής “Ελένη” όπου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, τα κιλά ποτέ δεν την άγχωναν ποτέ ενώ εξήγησε γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν στερεότυπα για τα σώματα.

«Στο ‘’So you think you can dance’’ είχα πάει 16 χρονών, μετά το σόου είχα την πρόταση για τη σειρά ‘Λατρεμένοι μου γείτονες’’».

Στην ηλικία των 16 είναι πολύ εύκολο να πάρουν τα μυαλά αέρα και μιλώντας στην “Ελένη” αναγνωρίζει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια για να μείνεις προσγειωμένος. «Μου αρέσει πολύ η εικόνα που έχω σήμερα. Μπορεί πριν να ήμουν πιο στεγνή όμως ήμουν 17 ετών» ανέφερε η Σμαράγδα Καλημούκου.

Σημείωσε για την αλλαγή στο σώμα της ότι μεγαλώνοντας το σώμα μας αλλάζει. Μπορεί να παίζει ρόλο ακόμα και η ψυχολογία μας.

Σχετικά με τα στερεότυπα στην ομορφιά σχολίασε: «Δεν υπάρχουν πια στερεότυπα για τα σώματα. Άλλες γυναίκες έχουν καμπύλες και άλλες μπορεί να είναι πιο στεγνές».

Και παραδέχεται ότι «ποτέ δεν με άγχωνε η αλλαγή με τα κιλά». «Πλέον βλέπω τις γυναίκες πιο απελευθερωμένες και με το σώμα τους και με τα ρούχα τους» τόνισε η Σμαράγδα.

Αναφορικά με τον σύντροφό της είπε ότι την υποστηρίζει στα πάντα και αποκάλυψε ότι ήταν ήδη μαζί στην σταδιακή αλλαγή της.