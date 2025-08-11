Σοφία Σεϊρλή: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση τον Ιούνιο – Σπάραξε η συγγραφέας Έρση Σεϊρλή για τον θάνατο της ξαδέλφης της

Η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε την Κυριακή (10.10.2025) στους Φούρνους Ικαρίας και ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Η ηθοποιός τον Ιούνιο του 2025 είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση, ενώ η συγγραφέας ξαδέλφης της,, η Έρση Σεϊρλή, την αποχαιρέτησε με κάποιες σπαρακτικές αναρτήσεις.

Η Σοφία Σεϊρλή, που ήταν 77 ετών και διέγραψε μία σημαντική πορεία στην υποκριτική, είχε εμφανιστεί στο τηλεπαιχνίδι «Τα τετράγωνα των αστέρων» και μάλιστα η δημοφιλής ηθοποιός είχε διηγηθεί μία απίστευτη ιστορία από την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι μιλούσε σε… θάμνους. Εν τω μεταξύ, ο χαμός της προκάλεσε μεγάλο πόνο στη συγγραφέα ξαδέλφη της.

«Έχω μπει σε ένα πάρκινγκ, να αφήσω το αυτοκίνητό μου. Το άφησα στον κάτω όροφο, πήρα το ασανσέρ, ανέβηκα σε κάποιο σημείο όπου βγαίνοντας ήταν ένας ανοιχτός χώρος και δεν ήξερα από πού να βγω για την οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Βλέπω μια παρέα και φωνάζω “σας παρακαλώ, σε ποιον όροφο να πάω για να βγω”. Έβλεπα ότι κουνούσαν τα κεφάλια τους χωρίς να απαντούν. Ξαναρωτάω, “σας μιλάω, δεν με ακούτε”, τους πλησιάζω και βλέπω τρεις θάμνους που… κουνούσαν τα κεφάλια τους κι εγώ τους είχα πάρει για ανθρώπους», είχε αναφέρει η Σοφία Σεϊρλή.

Μετά τον τραγικό χαμό της, η ξαδέλφη της, Έρση Σεϊρλή, που είναι γνωστή συγγραφέας, είχε ανακοινώσει τον θάνατο της ηθοποιού, δημοσιεύοντας κάποιες σπαρακτικές αναρτήσεις στο Facebook.

«Το Σοφάκι μου. Η αγαπημένη μου εξαδέλφη. Το Σοφάκι μου. Εκείνη πέταξε και εμείς πονάμε», έγραψε στην πρώτη ανάρτησή της το βράδυ της Κυριακής

Στη συνέχεια αναδημοσίευσε μία φωτογραφία της Σοφίας Σεϊρλή, από την παρουσίαση του βιβλίου της Ερσης Σειρλη «Σαν Σήμερα», τον περασμένο Μάιο.

«Πού να ήξερα ότι θα ήταν η τελευταία μας φορά», έγραψε με πόνο ψυχής η Έρση Σεϊρλή στη δημοσίευσή της για τον θάνατο της ξαδέλφης της, Σοφίας Σεϊρλή.