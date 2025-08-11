Lifestyle

Σοφία Σεϊρλή: Η λαμπρή καριέρα της ηθοποιού που πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας – Οι απώλειες και ο γάμος που δεν έκανε

Σοφία Σεϊρλή
Μαίρη Καράμπελα

Τραγικό ήταν το φινάλε που επιφύλασσε για τη Σοφία Σεϊρλή η ζωή, καθώς η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών την Κυριακή (10.08.2025) σε ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Η είδηση του θανάτου της στους Φούρνους Ικαρίας έγινε γνωστή αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας και σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς η Σοφία Σεϊρλή ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης. Η γνωστή ηθοποιός είχε διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στο θέατρο, ενώ πήρε μέρος και σε πολλές επιτυχημένες σειρές.

H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου παραθέριζε, όταν επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. Την ίδια στιγμή, μία φίλη της, που βρισκόταν μαζί της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές. Δυστυχώς, σύντομα εντοπίστηκε νεκρή.

Τραγική σύμπτωση είναι το γεγονός ότι στο ίδιο νησί και συγκεκριμένα παραλία Πλάκα είχε πνιγεί στη θάλασσα και ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, που ήταν ο μονάκριβος γιος του επίσης ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη.

Η σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης

Η Σοφία Σεϊρλή αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες αλλά και με ανεξάρτητους θιάσους. Διακρίθηκε στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας ιδιαίτερα σε μονολόγους, ενώ έχει σημειώσει λαμπρή καριέρα και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Παράλληλα ήταν σεναριογράφος και καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Είχε συνεργαστεί με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, με το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και με το Ελληνικό Φεστιβάλ.

Είχε παίξει σε παραστάσεις κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με σκηνοθέτες όπως οι Π. Βούλγαρης, Β. Παπαβασιλείου, Ν. Χαραλάμπους, Μ. Μαρμαρινός, Ν. Μαστοράκης, Ν. Κοντούρη, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Ρήγας, Ν. Χατζόπουλος, Ε. Θεοδώρου, Γ. Κακλέας, Α. Μπρούσκου, Μ. Κάλμπαρη. Είχε ερμηνεύσει σε μονολόγους τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη, την «Ομορφάσχημη» του Νίκου Καχτίτση, και την «Τζάκυ Ο» της Ελφρίντε Γέλινεκ (σκην. Α. Μπρούσκου). Εμφανίστηκε στους «Αγγέλους στην Αμερική» του Τ. Κούσνερ (Ελληνικό Φεστιβάλ) και στην «Ανώνυμη Αγία» του Γ. Ρίτσου (Θέατρο Τέχνης). Πέθανε στις 10 Αυγούστου 2025.

Σοφία Σεϊρλή
Η Σοφία Σεϊρλή στο θεατρικό σανίδι / NDPPHOTO

Οι σειρές στην τηλεόραση

  • Εν Αθήναις (1976)
  • Συνταγματάρχης Λιάπκιν 1979
  • Αστροφεγγιά (1980)
  • Κόντρα στον άνεμο (1980)
  • Ο κήπος με τα αγάλματα (1981)
  • Μαρία Πάρνη (1981)
  • Από τη ζωή των ανθρώπων (1982)
  • Υπάλληλοι (1984)
  • Η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη (1985)
  • Οι συνυπάρχοντες (1985)
  • Παγίδα (1986)
  • Για μια καινούργια ζωή (1988)
  • Σκληρή γη (1988)
  • Καθρέφτες (1991)
  • Στενές επαφές τρύπιου τοίχου (1991)
  • Μια γυναίκα από το παρελθόν (1992)
  • Πλάκας Μέλαθρον (1992)
  • Ανατομία ενός εγκλήματος (1992)
  • Οι μεν και οι δεν (1993)
  • Ιστορία αγάπης (1993)
  • Οι αγνοημένοι (1994)
  • Τολμηρές ιστορίες (1995)
  • Οι επαγγελματίες (1996)
  • Διπλή έξοδος (1997)
  • Νυχτερινό δελτίο (1998)
  • Σύνορα αγάπης (1999)
  • Κόκκινος κύκλος (2001)
  • Άμυνα ζώνης (2007)
  • Καρυωτάκης (2009)
  • Άγιες μέλισσες (2020)
  • Καρτ ποστάλ (2021)
  • Ψέματα (2022)
  • Η γενιά του ΄30 (2022)
  • Μαύρο Ρόδο (2022)
  • Έρημη χώρα (2023)

Σοφία Σεϊρλή
Η Σοφία Σεϊρλή ήταν μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της / NDPPHOTO

Οι σπουδές στο Λονδίνο και το διαφορετικό επάγγελμα

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» η Σοφία Σεϊρλή είχε μιλήσει για τη ζωή της, αναφέροντας ότι είχε σπουδάσει στο Λονδίνο πριν πάρει την τελική απόφαση να γίνει ηθοποιός.

«Πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω κάτι άλλο γιατί ο μπαμπάς μου έκλαιγε και χτυπιόταν για να μην γινώ ηθοποιός. Όταν γύρισα από το Λονδίνο, ξύπνησα μια ημέρα, μετά και από μια δύσκολη σχέση που είχα και είπα θα γινώ ηθοποιός και τέλειωσε», είχε αναφέρει.

«Με ένα άλλο επάγγελμα ξεκίνησα, που ήθελε ο πατέρας μου, αν και από μικρή είχα εκδηλώσει τις υποκριτικές μου ικανότητες, που παρέβλεψαν οι γονείς μου, φοβούμενοι, "να μην πεινάσω". Οι θείοι και οι θείες έκλαιγαν ακούγοντάς με να απαγγέλλω διάφορα συγκινητικά ποιήματα. Ήμουν η ατραξιόν στο σπίτι μας, πρώτη επιλογή στο σχολείο να απαγγέλω ποιήματα στις γιορτές και να συμμετέχω στις σχολικές θεατρικές παραστάσεις. Μια όμορφη μνήμη από αυτό το παιδικό καλλιτεχνικό μου παρελθόν, ήταν σε μια γιορτή, που πάλι απήγγειλα ένα ποίημα και η αδελφή μου, στο ίδιο σχολείο με μένα και λίγα χρόνια μεγαλύτερή μου, άρχισε να γελάει και την απέβαλαν. Αυτή όμως επέμενε με το επιχείρημα, "γιατί να μην γελάω; Αδελφή μου είναι"», είχε δηλώσει παλαιότερα στον Εθνικό Κήρυκα.

Σοφία Σεϊρλή
Η Σοφία Σεϊρλή διέγραψε μία σημαντική πορεία στην τέχνη της υποκριτικής / NDPPHOTO

Οι απώλειες που τη σημάδεψαν

Η Σοφία Σεϊρλή όταν υποδυόταν τον ρόλο της Μοναχής Αυξεντίας στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Μαύρο Ρόδο» είχε μιλήσει δημοσίως στις απώλειες που της στοίχισαν.

«Οι απώλειες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς. Ήταν 55 όταν πέθανε και εγώ 34. Έπαιζα στο θέατρο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έμαθα ότι πέθανε η μητέρα μου, νύχτα, βγήκα στο δρόμο και φώναζα, αυτήν την φωνή την κουβαλάω. Την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου, ξύπνησα από ένα δυσάρεστο όνειρο και δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Με το ζόρι σηκώθηκα να ντυθώ. Δέκα χρόνια μετά έχασα τον πατέρα μου και μετά και την αδελφή μου. Το έχω ζήσει αυτό πάρα πολύ» είχε εξομολογηθεί στη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή «Mega Καλημέρα».

Ο γάμος που δεν έκανε ποτέ

Η Σοφία Σεϊρλή είχε εξομολογηθεί ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ στη ζωή της, ωστόσο έφτασε πολύ κοντά στον γάμο τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της.

«Τρεις φορές έφτασα κοντά στο γάμο αλλά δεν έτυχε. Προφανώς δεν ήμουν φτιαγμένη για να κάνω σπίτι και οικογένεια», είχε αναφέρει η γνωστή ηθοποιός, κάνοντας ταυτόχρονα την αυτοκριτική της. 

Ωστόσο η Σοφία Σεϊρλή είχε δηλώσει ότι δεν ένιωθε μοναξιά, διότι είχε κοινωνική ζωή και καταπιανόταν με πολλά πράγματα. Η μόνη περίοδος της ζωής της που ένιωσε μόνη ήταν την εποχή του κοροϊού. 

«Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με έναν άνθρωπο. Δεν προλαβαίνω να αισθανθώ μοναξιά. Τελευταία φορά ήταν με τον Covid. Έκανα διάφορα, άλλαζα ρούχα, προσπαθούσα να έχω μια μικρή κοινωνική ζωή μέσα στο σπίτι για να μην πάθω καμιά κατάθλιψη», είχε αναφέρει.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Σοφία Σεϊρλή είναι μία γνήσια καλλιτέχνιδα, ταγμένη στην ηθοποία η οποία ήταν όλη της η ζωή.

«Αυτό που με ενδιέφερε πάντα είναι η σχέση μου με τη δουλειά και τη μελέτη μου, που ακόμα συνεχίζω. Βρίσκω καινούργιους και διαφορετικούς τρόπους να ακολουθώ, για να προχωράω την τέχνη μου και να παίρνω ικανοποίηση από αυτήν. Η στάση μου αυτή δεν σημαίνει ότι δεν φλέρταρα με την ιδέα να είμαι πιο διάσημη κάποια στιγμή, αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Ο δρόμος που έχω ακολουθήσει, είναι πολύ καλλιτεχνικός και οι συνεργάτες μου, είτε ηθοποιοί, είτε σκηνοθέτες, είναι όλοι καλλιτέχνες που δεν διαπραγματεύτηκαν ποτέ με εμπορικές παραγωγές», είχε υπογραμμίσει η καταξιωμένη ηθοποιός μιλώντας στον Εθνικό Κήρυκα.

