Σοφία Σεϊρλή: Η λαμπρή καριέρα της ηθοποιού που πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας – Οι απώλειες και ο γάμος που δεν έκανε

Τραγικό ήταν το φινάλε που επιφύλασσε για τη Σοφία Σεϊρλή η ζωή, καθώς η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών την Κυριακή (10.08.2025) σε ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

Η είδηση του θανάτου της στους Φούρνους Ικαρίας έγινε γνωστή αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας και σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς η Σοφία Σεϊρλή ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης. Η γνωστή ηθοποιός είχε διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στο θέατρο, ενώ πήρε μέρος και σε πολλές επιτυχημένες σειρές.

H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου παραθέριζε, όταν επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. Την ίδια στιγμή, μία φίλη της, που βρισκόταν μαζί της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές. Δυστυχώς, σύντομα εντοπίστηκε νεκρή.

Τραγική σύμπτωση είναι το γεγονός ότι στο ίδιο νησί και συγκεκριμένα παραλία Πλάκα είχε πνιγεί στη θάλασσα και ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, που ήταν ο μονάκριβος γιος του επίσης ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη.

Η σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης

Η Σοφία Σεϊρλή αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες αλλά και με ανεξάρτητους θιάσους. Διακρίθηκε στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας ιδιαίτερα σε μονολόγους, ενώ έχει σημειώσει λαμπρή καριέρα και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Παράλληλα ήταν σεναριογράφος και καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.

Είχε συνεργαστεί με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, με το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και με το Ελληνικό Φεστιβάλ.

Είχε παίξει σε παραστάσεις κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, με σκηνοθέτες όπως οι Π. Βούλγαρης, Β. Παπαβασιλείου, Ν. Χαραλάμπους, Μ. Μαρμαρινός, Ν. Μαστοράκης, Ν. Κοντούρη, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Ρήγας, Ν. Χατζόπουλος, Ε. Θεοδώρου, Γ. Κακλέας, Α. Μπρούσκου, Μ. Κάλμπαρη. Είχε ερμηνεύσει σε μονολόγους τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη, την «Ομορφάσχημη» του Νίκου Καχτίτση, και την «Τζάκυ Ο» της Ελφρίντε Γέλινεκ (σκην. Α. Μπρούσκου). Εμφανίστηκε στους «Αγγέλους στην Αμερική» του Τ. Κούσνερ (Ελληνικό Φεστιβάλ) και στην «Ανώνυμη Αγία» του Γ. Ρίτσου (Θέατρο Τέχνης). Πέθανε στις 10 Αυγούστου 2025.