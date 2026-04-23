Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη και στην Τίνα Μεσσαροπούλου – «Να βγει πιο δυνατός από αυτή τη μάχη»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλημέρισε τους τηλεθεατές του «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης (23-04-2026) και έστειλε ευχές τόσο στον Γιώργο Μυλωνάκη όσο και στην σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Δίπλα του βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του, που περιμένει ευχάριστες ειδήσεις από τα χείλη των γιατρών.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει τη μάχη του και ανήμερα της ονομαστικής γιορτής του, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι, στέλνουν ευχές για εκείνον στην Τίνα Μεσσαροπούλου. Ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή που μοιράζεται την αγωνία της συναδέλφου της. Οι γιατροί αξιολογούν όλα τα δεδομένα από τις εξετάσεις και σκέφτονται το επόμενο βήμα.

«Θέλω σήμερα τέτοια, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας και να του ευχηθώ πραγματικά σύντομα να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη, και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα τη συζητάμε κάπως έτσι. Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά» είπε η παρουσιάστρια.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται από τις 15 Απριλίου 2026 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Οι γιατροί τόνισαν από την πρώτη στιγμή πως θα έχουν πιο αξιόπιστα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, μετά τις πρώτες 10 ημέρες νοσηλείας του.