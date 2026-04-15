Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από το «Happy Day» για να βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη

Η Τίνα Μεσσαροπούλου ενημερώθηκε για το λιποθυμικό επεισόδιο του συζύγου της και αποχώρησε εκτάκτως από το πάνελ της εκπομπής «Happy Day» για να βρεθεί κοντά του. Ο Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό για να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Η Τίνα Μεσσαροπούλου ενημερώθηκε και ξεκίνησε για τον Ευαγγελισμό, πριν το τέλος της πρωινής εκπομπής του Alpha.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στον αέρα της εκπομπής, όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό. Η ίδια αποχώρησε άμεσα από το στούντιο, χωρίς να γίνει ζωντανά κάποια σχετική αναφορά. Τη θέση της στο πάνελ πήρε η Όλγα Λαφαζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Τίνα Μεσσαροπούλου και Γιώργος Μυλωνάκης είναι παντρεμένοι από το 2008 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.