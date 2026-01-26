Στεφανία Καλομοίρη: Μου λένε «είσαι τόσο γλυκό παιδί, πώς βγαίνεις τόσο κακιά και αδυσώπητη στη “Γη της ελιάς”»

H τηλεοπτική Χριστιάνα από την αγαπημένη σειρά «Γη της ελιάς», η ηθοποιός Στεφανία Καλομοίρη, έδωσε μία τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στον ρόλο της, ενώ μίλησε και για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη και τα όσα είπε προβλήθηκαν τη Δευτέρα (26.01.2026). Φυσικά, η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από τη «Γη της ελιάς»

«Κάνω μια κακιά κοπέλα. Παρόλα αυτά ο κόσμος δεν με αντιμετωπίζει έτσι. Δηλαδή όταν με βλέπουν στον δρόμο είναι πολύ θετικοί», είπε αρχικά η Στεφανία Καλομοίρη.

Η Στεφανία Καλομοίρη είπε στη συνέχεια: «Μου λένε “πω πω, εσύ είσαι τόσο γλυκό παιδί, πώς βγαίνεις τόσο κακιά και αδυσώπητη στη σειρά”. Είναι ένα κορίτσι έτσι με πολλές πληγές και προσπαθώ να την κατανοήσω και όχι να την κρίνω.

Έτυχε να είμαι σε ένα χωριό στα Τζουμέρκα, είχα πάει διακοπές και μου είπε εκεί ένας άνθρωπος που είχε μια ταβέρνα, ότι “μαζευόμαστε εδώ, όλοι από το χωριό που μένουμε και βλέπουμε τη Γη της Ελιάς”. Είναι η παρέα τους, είναι η χαρά τους, είναι η διασκέδασή τους».

Όσο για την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική, η Στεφανία Καλομοίρη είπε: «Η υποκριτική ήρθε από πολύ μικρή ηλικία στη ζωή μου. Είναι μεγάλη ιστορία. Μετά πήγα στο Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα, ένα φανταστικό σχολείο. Και έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό και στο Κρατικό. Ήμουνα πολύ τυχερή και πέρασα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος».