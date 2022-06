To Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα του Ιουνίου με κλασικό αλλά και πρωτότυπο περιεχόμενο από το Disney+, πολυαναμενόμενες προσθήκες στον κατάλογο του ΗΒΟ, ταινίες για όλη την οικογένεια και ντοκιμαντέρ που συνθέτουν έναν πλούσιο Ιούνιο και προδιαθέτουν για μια σαιζόν που δε θα μοιάζει με καμία άλλη.

Με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν, χωρίς αποκωδικοποιητή και δεσμεύσεις όλοι έχουν πρόσβαση σε μια μοναδική εμπειρία θέασης με αμέτρητες επιλογές και πρόσβαση σε όλον τον κατάλογο της ΗΒΟ, ή εντελώς δωρεάν με τα προγράμματα Triple Play FIBER 100 και 200 και πρόσβαση στον μοναδικό κατάλογο Disney+.

Συναρπαστικές ταινίες

«Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο»

H αληθινή ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο που ήρθε στην Ελλάδα από τη Νιγηρία και κατάφερε να ζήσει το αμερικάνικο όνειρο σε όλο του το μεγαλείο. Η ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα και αφηγείται την απόλυτη ιστορία έμπνευσης κάνει αποκλειστική πρεμιέρα στο Disney+. Πρεμιέρα 24/6.

«Κρουέλλα»

Στο Λονδίνο των ‘70s με φόντο την πανκ επανάσταση μια νεαρή απατεώνας γεμάτη δημιουργικότητα, η Εστέλλα, φιλοδοξεί να γίνει όνομα στο χώρο της μόδας και της υψηλής κοινωνίας χάρη στο design των ρούχων της. Στην πορεία της προς τη διασημότητα, μια σειρά από γεγονότα θα οδηγήσουν στη γέννηση της διαβόητης Κρουέλλα Ντε Βιλ. Η Έμα Στόουν σε μια ξέφρενη διασκευή που τιμήθηκε με Όσκαρ για τα υπέροχα κοστούμια της Τζένι Μπέβεν.

«Δωμάτιο 108 (L’ Ennemi)»

Ένας διάσημος πολιτικός κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του που βρέθηκε νεκρή. Ένα βράδυ, στο δωμάτιο 108 του ξενοδοχείου τους. Είναι αθώος ή ένοχος; Κανείς δεν ξέρει. Και ίσως να μην ξέρει και ο ίδιος. Ένα θρίλερ με τον Ζερεμί Ρενιέρ και την Άλμα Χοδορόφσκι που ανατρέπει τα πάντα σε μια ιστορία μυστηρίου.

“Eternals”

Η ταινία «Eternals» των Marvel Studios καλωσορίζει μια ενθουσιώδη νέα ομάδα Υπερηρώων του MCU. Η επική ιστορία που διατρέχει χιλιάδες χρόνια, έχει για πρωταγωνιστές μια ομάδα αθάνατων ηρώων που αναγκάζονται να αποκαλυφθούν ώστε να συνεργαστούν εκ νέου ενάντια στον παλαιότερο εχθρό της ανθρωπότητας, τους «The Deviants». Αντζελίνα Τζολί, Σάλμα Χάγιεκ, Κιτ Χάρινγκτον και μια καινούργια παρέα (που χωράει μέχρι και τον Χάρι Στάιλς) με σκηνοθέτιδα την βραβευμένη με Όσκαρ Κλόι Τζάο στην πιο διαφορετική υπερηρωική περιπέτεια της Marvel.

Πολυαναμενόμενες σειρές

“Irma Vep”

Το 1996, ο Ολιβιέ Ασαγιάς έπεισε τη Μάγκι Τσενγκ να πάει στην Γαλλία για να γυρίσει μια ταινία όπου θα υποδύονταν τη Μάγκι Τσενγκ που πηγαίνει στη Γαλλία για να γυρίσει μια ταινία. Και μάλιστα ένα φιλόδοξο ριμέικ του πρώιμου κινηματογραφικού σίριαλ «Les Vampires» του Λουί Φεγιάντ με τίτλο «Irma Vep», έναν αναγραμματισμό της λέξης vampire. Και τώρα όλο αυτό ξαναγυρίστηκε πάλι από τον Ασαγιάς με τη μορφή σειράς με την Αλίσια Βικάντερ για το ΗΒΟ και έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV, μετά την πρεμιέρα του στο πρόσφατο φεστιβάλ των Καννών.

“Ms. Marvel”

Το Ms. Marvel των Marvel Studios είναι μια νέα πρωτότυπη σειρά, η οποία συστήνει την Kamala Khan, μία Αμερικανό μουσουλμάνα έφηβη που μεγαλώνει στο Jersey City. Μία φανατική gamer και ενθουσιώδης συγγραφέας ιστοριών των φανς, η Kamala είναι τεράστια; οπαδός των υπερηρώων διαθέτοντας μεγάλη φαντασία, ειδικά όταν πρόκειται για την Captain Marvel. Ωστόσο η Kamala αισθάνεται ότι δεν της ταιριάζει στο σχολείο και μερικές φορές ακόμη και στο σπίτι της, μέχρι να αποκτήσει υπερδυνάμεις όπως οι ήρωες που θαυμάζει.

“The Moon Knight”

Ένας πρώην πεζοναύτης της Αμερικής, που παλεύει εσωτερικά με πολλά προβλήματα, θα λάβει τις δυνάμεις ενός Αιγύπτιου Θεού της Σελήνης. Σύντομα, όμως θα ανακαλύψει ότι αυτές οι δυνάμεις είναι ευλογία και κατάρα για την ταραγμένη ζωή του. Με τον Όσκαρ Άιζακ και τον Γκασπάρ Ουλιέλ στον τελευταίο μεγάλο του ρόλο, το Moon Knightείναι το νέο, διαφορετικό κεφάλαιο στη μυθολογία της Marvel.

“Pam & Tommy”

Το Pam & Tommy λαμβάνει χώρα στην περίοδο της Άγριας Δύσης του ίντερνετ και βασίζεται στην απίστευτη αληθινή ιστορία της περίφημης ροζ βιντεοκασέτας της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι. Μια ιστορία αγάπης, ένα κουκουλωμένο έγκλημα σε ένα, η μίνι σειρά 8 επεισοδίων εξερευνά την πως διασταυρώνονται η ιδιωτική ζωή, η τεχνολογία και η διασημότητα με τον Σεμπάστιαν Σταν και την Λίλυ Τζέιμς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

“Obi–Wan Kenobi”

Σχεδόν 17 χρόνια μετά την τελευταία του μάχη με τον Anakin Skywalker στo «Revenge of the Sith», ο χαρακτήρας του Obi-Wan Kenobi επιστρέφει στην ενεργό δράση, με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ στον ρόλο που ανέδειξε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, και εδώ επικεντρώνεται στον διάσημο Jedi Master.

Ντοκιμαντέρ και παιδικά

«Ο Κόσμος Σύμφωνα με τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ»

Κατά τη διάρκεια δώδεκα επεισοδίων ο διάσημος ηθοποιός μας μαθαίνει για τα πάντα, από το πως φτιάχνεται το παγωτό έως τι είναι τα καλλυντικά. Σε κάθε επεισόδιο ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα και συναντά ανθρώπους που λένε τις ιστορίες τους, φτιάχνοντας ένα ζηλευτό κολλάζ από χαρακτήρες και αφηγήσεις που δημιουργούν τον κόσμο όλο.

«Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»

Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ ζει, κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα μαγικό σπίτι, σε μια πόλη γεμάτη ζωή, σε ένα φανταστικό μέρος που λέγεται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσμα, όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα καθένα και με ένα μοναδικό μαγικό δώρο. Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ.

Το βραβευμένο με Όσκαρ φιλμ κινουμένων σχεδίων είναι ένα μαγικό παραμύθι που τρυπώνει σε κάθε ευαίσθητη καρδιά.

«Πάντα στο Κόκκινο»

Η Mei Lee είναι μια 13χρονη έφηβη που εντελώς ξαφνικά μεταμορφώνεται σε γιγάντιο κόκκινο πάντα κάθε φορά που ενθουσιάζεται (πράγμα που συμβαίνει ΠΑΝΤΑ). Μήπως σε αυτό συμβάλλει και η υπερπροστατευτική, αν όχι κάπως αυταρχική μητέρα της, που μπλέκει συνεχώς στα πόδια της κόρης της; Μια ιστορία για μια γενιά που και τότε και τώρα μοιάζει να θέλει να…εκραγεί, αλλά το κάνει με αγάπη.

Pride month

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας υπερηφάνειας και το Vodafone TV γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την αγάπη μέσα από μια εκτενή λίστα με σειρές και ταινίες to be proud of. Trigonometry, Euphoria, Looking, And Just Like That, Killing Eve, The Flight Attendant, The White Lotus, Our Flag Means Death, Peacemaker, Gentlemen Jack, Generation, Mrs. Fletcher, Betty και ακόμη περισσότερο LGBT+ περιεχόμενο με ιστορίες διαφορετικές, για ανθρώπους μοναδικούς.

Netflix και Amazon Prime

Μέσα από τις εφαρμογές του, το Vodafone TV παρέχει πρόσβαση σε Netflix και Amazon Prime. Το Netflixπαρουσιάζει τη νέα σειρά anime “Sailormon” και τον πρώτο κύκλο του “Sweet Tooth” όπου ο μικρός Γκας, μισός άνθρωπος, μισός ελάφι, προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο εχθρικό και να κάνει μια καινούργια αρχή με όμοιους και…διαφορετικούς.

Ενώ το Amazon Prime φέρνει τον πολυαναμενόμενο τρίτο κύκλο του “The Boys” και το “The Lake” όπου ο Τζάστιν επιστρέφει στο πατρικό του μετά από έναν χωρισμό από τον μεγάλο του δεσμό, με σκοπό να συνδεθεί με τη βιολογική του κόρη που έδωσε για υιοθεσία όταν ήταν έφηβος.