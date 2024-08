Στο Vodafone TV οι πιο ξεκαρδιστικές stand-up παραστάσεις

Αυτό το καλοκαίρι το Vodafone TV φιλοξενεί τις πιο ξεκαρδιστικές παραστάσεις stand-up comedy σε ένα μοναδικό αφιέρωμα με comedy special shows του HBO που συνθέτουν έναν Αύγουστο γεμάτο γέλιο.

Οι Γουίλ Φέρελ, Μπίλι Κρίσταλ, Σάρα Σίλβερμαν, Έιμι Σούμερ, Ράμι Γιούσεφ και Έλεν ντε Τζένερις, είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που συνθέτουν το μεγάλο και ξεκαρδιστικό αφιέρωμα από κλασσικές και καυστικές κωμικές παραστάσεις για όλους, σε μια ειδική κατηγορία με τίτλο «Only Laugh» στο Vodafone TV.

Ενδεικτικά, μερικοί από τους τίτλους του αφιερώματος:

“Will Ferrell: You’re Welcome America – A Final Night with George W Bush”: O μοναδικός Will Ferrell υποδύεται τον George W Bush σε μια απολαυστική κωμική παράσταση που σατιρίζει την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, τότε και τώρα.

“Billy Crystal: 700 Sunday”: Μια συγκινητική αλλά και κωμική παράσταση από τον Billy Crystal που αφηγείται την ιστορία της ζωής του μέσα από τις Κυριακές που πέρασε με τον πατέρα του.

“Sarah Silverman: We Are Miracles”: H Sarah Silverman, με το γνωστό της καυστικό χιούμορ, θίγει θέματα από την καθημερινή ζωή έως και τα πιο ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα της Αμερικής του σήμερα.

“Amy Schumer: Live at the Apollo”: Η Amy Schumer προσφέρει απλόχερα το ταλέντο της σε μια μοναδική παράσταση γεμάτη αφοπλιστική ειλικρίνεια και χιούμορ, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

“Ramy Youssef: Feelings”: Ο Ramy Youssef, που είδαμε φέτος και στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου-εξερευνά τη ζωή του ως μουσουλμάνος στην Αμερική με μια χιουμοριστική ματιά που σπάει τα στερεότυπα και φέρνει γέλιο.



“Ellen DeGeneres: Here and Now”: Η Ellen DeGeneres επιστρέφει στη σκηνή με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, προσφέροντας στιγμές γέλιου, πολύ πριν την cancel περίοδό της.

Αναλυτικά, όλοι οι τίτλοι της κατηγορίας / αφιερώματος ONLY LAUGH :

Will Ferrell You Are Welcome AmericaEllen DeGeneres Here and Now

Sarah Silverman We Are Miracles

Amy Schumer Live at Apollo

Jerrod Carmichael Rothaniel

Billy Crystal 700 Sundays

Quincy Jones Burning the Light

Ramy Youssef More Feelings

Nikki Glaser Good Clean

Whitney Cummings I’m Your Girlfriend

Drew Michael

Sam Jay Salute Me Or Shoot Me.