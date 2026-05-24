Survivor: Η επιστροφή των παικτών στην Ελλάδα – «Ο Σταύρος με παρακαλούσε να πάμε για ψαροντούφεκο» είπε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το Σάββατο 23 Μαΐου οι παίκτες του Survivor, μετά το πρόωρο τέλος του ριάλιτι. Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει μάχες στα χέρια των γιατρών και οι συμπαίκτες του μίλησαν για το σοβαρό ατύχημα που είχε στη θάλασσα του Άγιου Δομίνικου. Όλοι συμφώνησαν πως δίκαια ανακηρύχθηκε νικητής και πήρε το χρηματικό έπαθλο. Κάποιοι ανέφεραν πως μίλησαν μαζί του, ενώ άλλοι τόνισαν πως δεν υπήρξαν συζητήσεις για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, θυμήθηκε εικόνες και διαλόγους που είχε με τον 22χρονο τραυματία.

Οι παίκτες μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», με τον Μιχάλη Σηφάκη να τονίζει τη στήριξή του προς τον Σταύρο Φλώρο, λέγοντας: «Είμαστε πολύ καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε όλοι καλά. Να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε μαζί του. Μόλις γυρίσαμε. Συμφωνώ 100% με το ότι το έπαθλο πήγε σε εκείνον».

Σε άλλο σημείο δηλώσεις έκανε και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο 22χρονος και τη συναισθηματική φόρτιση της ομάδας: «Προφανώς και σκεφτόμαστε όλοι μόνο τον Σταύρο. Είμαστε αρτιμελείς, ο Σταύρος περνάει έναν απίστευτο Γολγοθά και θα τον περνάει γιατί δεν είναι μόνο το ένα χειρουργείο, μένει και η αποκατάσταση. Ο Σταύρος πήγε σε ένα παιχνίδι και τώρα είναι ένα μωρό που πρέπει να μάθει να περπατάει από την αρχή. Μιλήσαμε, είμαστε τόσο χαρούμενοι, γιατί γελούσε και εκείνος. Με παρακαλούσε ο Σταύρος να πάμε κάθε πρωί για ψαροντούφεκο και του έλεγα όχι».

Ο Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης εξέφρασε την ανυπομονησία του να δει τον Σταύρο Φλώρο στην Ελλάδα, ενώ πρόσθεσε ότι προέχει η υγεία του: «Περιμένω να τον δω στην Ελλάδα, το μόνο που μας νοιάζει να είναι καλά ο Σταύρος, προχωράμε».



Ο Γιώργος Πολύχρος εξέφρασε τη στενοχώρια του για την εξέλιξη του παιχνιδιού και τόνισε πως θεωρεί δίκαιη την έκβαση υπέρ του Σταύρου Φλώρου: «Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Προσωπικά στενοχωριέμαι πολύ που έληξε έτσι το παιχνίδι. Ήταν το λογικό να πάρει τη νίκη ο Σταύρος».

Ο Ιωάννης Ρέβης χαρακτήρισε ως αυτονόητη την απόφαση της παραγωγής να δώσει το έπαθλο στον 22χρονο: «Ήταν αυτονόητο το έπαθλο να πάει στον Σταύρο. Ήταν αυτό που θέλαμε όλοι. Τέλος καλό, όλα καλά. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ξέρουμε κι εμείς ό,τι κι εσείς. Ξέρουμε ότι ο Σταύρος είναι στο Μαϊάμι. Εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα.

Δεν υπήρξε καν διαπραγμάτευση για το αν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν γινόταν να συνεχιστεί. Επειδή ένιωθα σαν μεγάλος αδερφός του Σταύρου, το μόνο που νιώθω σαν ευθύνη, είναι που δεν του είπα να μην μπει στη θάλασσα παρότι είχα ένα ένστικτο. Ένιωθα ότι κάτι θα γίνει και θα τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι. Έπρεπε να πάει σε εκείνον το έπαθλο, ήταν αυτονόητο αυτό».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor την απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι μετά το περιστατικό με τον Σταύρο Φλώρο. Αφού ενημέρωσε τους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες» για την πορεία της υγείας του 22χρονου.