Σταύρος Φλώρος: «Πονάει πολύ, το χειρουργείο δεν ολοκληρώθηκε» λέει ο πατέρας του τραυματισμένου παίκτη του Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, με τους θεράποντες γιατρούς του να παραμένουν αισιόδοξοι. Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο πατέρας του, το Σάββατο (23-05-2026) στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», αποκάλυψε πως το πεντάωρο χειρουργείο του γιου του δεν ολοκληρώθηκε. Ανέφερε πως έχουν προγραμματιστεί άλλες δύο επεμβάσεις, μέσα στις επόμενες μέρες. Ο τραυματισμένος παίκτης του Survivor πονάει αλλά είναι πεπεισμένος πως στο τέλος θα βγει νικητής.

Ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε σε άλλο σημείο, πως ο Σταύρος Φλώρος ζήτησε την κούπα του Survivor, την οποία θέλει να κρατήσει στα χέρια του. Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο νεαρός παραμένει σταθερά αισιόδοξος. Από την πρώτη στιγμή, στέκεται στο ότι κατάφερε να επιζήσει μετά το χτύπημα του ταχύπλοου στη θάλασσα. Πλέον νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του.

Όπως είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ο γιος του υποβλήθηκε σε πεντάωρη επέμβαση στο δεξί πόδι, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και προγραμματίζεται νέο χειρουργείο στη φτέρνα. «Προχθές το βράδυ ο Σταύρος μπήκε για χειρουργείο στο δεξί του πόδι, το οποίο κράτησε πέντε ώρες. Έπρεπε να ενωθούν κάποιοι τένοντες. Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και θα γίνει ξανά ένα χειρουργείο στη φτέρνα του.

Στο αριστερό πόδι κάνουν ό,τι μπορούν για να μειωθεί ο πόνος, επειδή πονάει πολύ. Μας είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσουμε δέκα μέρες στο νοσοκομείο και θα ακολουθήσουν τρεις εβδομάδες αποκατάστασης. Θα γίνουν ακόμα δύο χειρουργεία. Οι γιατροί όμως είναι πολύ αισιόδοξοι».

Σε άλλο σημείο, ο πατέρας μίλησε για τη στήριξη που λαμβάνει ο Σταύρος Φλώρος, τονίζοντας ότι τον έχει βοηθήσει ψυχολογικά η αγάπη του κόσμου, αλλά και τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται: «Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι, αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή. Ένιωσε μία ηθική ικανοποίηση.

Ζήτησε την κούπα του Survivor, θέλει να την κρατήσει στα χέρια του. Μας είπε σήμερα ότι τον βοηθάει πάρα πολύ η αγάπη του κόσμου και του δίνουν δύναμη τα μηνύματα που του στέλνουν, ώστε να περάσει τις δυσκολίες γιατί έχει πόνο. Επίσης, έχει καταλάβει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, αλλά θα το παλέψει για να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες όλου αυτού, για να μπορέσει να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Πριν λίγο πήγαμε σε ένα εκκλησάκι εδώ κοντά για να προσευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor την απόφαση να σταματήσει το παιχνίδι μετά το περιστατικό με τον Σταύρο Φλώρο. Αφού ενημέρωσε τους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες» για την πορεία της υγείας του 22χρονου.