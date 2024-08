Συγκλονιστικές ταινίες και σειρές στο Cinobo τον Αύγουστο

Θάλασσα και ουρανό, κωμωδίες και υπαρξιακά δράματα, βαμπίρ και άλιεν, ένα κορεατικό αριστούργημα αλλά και έναν κλασικό Ντέιβιντ Λιντς – Αυτός ο μήνας στο Cinobo τα έχει όλα!

Διακοπές παρέα με το Cinobo! Ο Αύγουστος φέρνει πολλές κινηματογραφικές επιλογές στο Cinobo, για να γίνει ακόμη πιο απολαυστικός ο πιο χαλαρός μήνας του χρόνου.

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζει το Lubo του Τζόρτζιο Ντιρίτι, με τον καταιγιστικό Φραντς Ρογκόφσκι να δείνει μια συγκλονιστική ερμηνεία.

Ακόμη, η πολυσυζητημένη Ανθρωπίστρια Βρικόλακας Αναζητά Αυτοκτονικό Άτομο τηςΑριάν Λουί-Σεζ ανεβαίνει στην πλατφόρμα για να αποκτήσει και άλλους φανατικούς θαυμαστές. Η ταινία που αγαπήθηκε όσο λίγες στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας κερδίζοντας μάλιστα δύο βραβεία, έρχεται on demand για να καταρρίψει όσα πιστεύαμε για τις ταινίες με βαμπίρ.

Ακόμη, ένας κλασικός και αγαπημένος Ντέιβιντ Λίντς έρχεται στο Cinobo. Η Οδός Μαλχόλαντ είναι η απόλυτη σάτιρα του κόσμου του θεάματος, και μια από τις πιο απολαυστικές ταινίες του μεγάλου σκηνοθέτη.

Τέλος, ο θρύλος του γαλλικού σινεμά Ζεράρ Ντεπαρντιέ πρωταγωνιστεί σε μία πρωτότυπη και συγκινητική κωμωδία που διαδραματίζεται σε έναν οίκο ευγηρίας και μας χαρίζει μια ξεκαρδιστική ερμηνεία στο Η Πανσιόν.

Πρεμιέρες

Λούμπο (Lubo)

Τζόρτζιο Ντιρίτι

Μια άγνωστη, σκοτεινή και ντροπιαστική πτυχή της ευρωπαϊκής ιστορίας έρχεται στο φως μέσα από μια επικών προθέσεων και διαστάσεων ταινία για τον αγώνα ενός πατέρα να ανακαλύψει την τύχη των παιδιών του και να δικαιωθεί, με μια ακόμα συγκλονιστική ερμηνεία ενός καταιγιστικού Φραντς Ρογκόφσκι.

Από 6 Αυγούστου στο Cinobo

Ένας Νέος Γιος (Like A Son)

Νικολά Μπουκρίεφ

Ο έμπειρος στο είδος του αστυνομικού δράματος αλά γαλλικά Νικολά Μπουκριέφ επιστρέφει με ένα ισχυρό κοινωνικό δράμα, στο οποίο δεσπόζει η πάντα καθηλωτική παρουσία του Βενσάν Λιντόν.

Από 20 Αυγούστου στο Cinobo

Ανθρωπίστρια Βρικόλακας Αναζητά Αυτοκτονικό Άτομο (Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person)

Αριάν Λουί-Σεζ

Η πιο ασυνήθιστη ταινία με βαμπίρ που έγινε ποτέ, γεμάτη ρομαντισμό και χιούμορ. Συζητήθηκε όσο λίγες στη Βενετία όπως και σε όλες τις εμφανίσεις της έκτοτε.

Από 29 Αυγούστου στο Cinobo

New in Cinobo

Dolphin Man

Λευτέρης Χαρίτος

O άνθρωπος, τα όνειρα κι η θάλασσα. Συνδυάζοντας σπάνιο αρχειακό φιλμ με σύγχρονες υποβρύχιες λήψεις, το εντυπωσιακά ανθρώπινο ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρίτου συνδέει την ελεύθερη κατάδυση στον ωκεανό με ένα ταξίδι στα βάθη του εαυτού μας μέσα από το πορτρέτο του ανθρώπου-δελφίνι Ζακ Μαγιόλ.

Από 1 Αυγούστου στο Cinobo

Το Παιδί με το Ποδήλατο (The Kid with a Bike)

Ζαν-Πιέρ Νταρντέν, Λυκ Νταρντέν

Στην πιο συναισθηματική στιγμή τους, οι αδυσώπητα ρεαλιστές αδερφοί Νταρντέν διακρίθηκαν στις Κάννες με μια σκληρή και τρυφερή καταγραφή ενός βασανισμένου ορφανού αγοριού προς την αποδοχή.

Από 2 Αυγούστου στο Cinobo

Memory: Η Προέλευση του Alien (Memory)

Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ

Πώς το «Alien» έκανε γενιές σινεφίλ να βιώσουν τον απόλυτο τρόμο; Μέσα από συζητήσεις και αρχειακό υλικό, ένα ντοκιμαντέρ χαρτογραφεί τη δημιουργία ενός από τα κορυφαία φιλμ επιστημονικής φαντασίας.

Από 8 Αυγούστου στο Cinobo

Η Υπηρέτρια (The Handmaiden)

Παρκ Τσαν-Γουκ

Ένα ερωτικό θρίλερ εποχής στην κατεχόμενη (από Ιάπωνες) Κορέα που μαγνητίζει χάρη στην καταπληκτική εικαστική δουλειά που το συνοδεύει και το μετατρέπει σε μια αληθινή γιορτή των αισθήσεων.

Από 9 Αυγούστου στο Cinobo

Πες το Δυνατά! (Say It Loud!)

Γκουίντο Κιέζα

Τι θα κάνατε αν ανακαλύπτατε στα 40 σας ότι είστε μάλλον το μόνιμο θύμα του κοντινού σας κύκλου; Ότι όλοι οι δικοί σας άνθρωποι μάλλον σας εκμεταλλεύονται; Μια χαλαρή και ευφάνταστη κωμωδία από την Ιταλία δείχνει πως ποτέ δεν είναι αργά για να βρεθεί λύση.

Από 14 Αυγούστου στο Cinobo

Η Πανσιόν (Retirement Home)

Τομά Ζιλού

Ο θρύλος του γαλλικού σινεμά Ζεράρ Ντεπαρντιέ πρωταγωνιστεί σε μία πρωτότυπη και συγκινητική κωμωδία που διαδραματίζεται σε έναν οίκο ευγηρίας που σταδιακά μετατρέπεται σε μία αυτοσχέδια και θεότρελη οικογένεια.

Από 16 Αυγούστου στο Cinobo

Στον Δρόμο (On The Road)

Γουότερ Σέιλς

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ένας φιλόδοξος συγγραφέας συναντά έναν εξαιρετικά γοητευτικό πρώην κατάδικο, παντρεμένο με την σαγηνευτική Μαίρυλου. Διψασμένοι για ελευθερία, οι τρεις νέοι ξεκινούν αναζητώντας τον κόσμο, άλλες συναντήσεις και τον εαυτό τους.

Από 22 Αυγούστου στο Cinobo

Winona

The Boy

Μια παραλία, τέσσερα κορίτσια, μερικά τραγούδια, κάποιες ταινίες και ο ελοχεύων κίνδυνος της απότομης ενηλικίωσης. Ο The Boy, στην πέμπτη του μεγάλου μήκους ταινία πλάθει ένα πανέμορφο κινηματογραφικό παραμύθι, τόσο τρυφερό όσο και σκοτεινό. Τι τέλεια μέρα.

Από 23 Αυγούστου στο Cinobo

Τι Βλέπουμε όταν Κοιτάμε τον Ουρανό; (What Do We See When We Look at the Sky?)

Αλεξάντρ Κομπερίτζε

Παραμυθένιο αίνιγμα, κινηματογραφικό ποίημα, γλυκιά κατάθεση ψυχής σε μια πόλη και όλους όσους της δίνουν ζωή, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Αλεξάντρ Κομπερίτζε είναι ένα μαγικό ξόρκι που θα φωλιάσει σε κάθε καρδιά που θα του το επιτρέψει.

Από 29 Αυγούστου στο Cinobo

Οδός Μαλχόλαντ (Mulholland Drive)

Ντέιβιντ Λιντς

Γρίφος ταυτοτήτων, σάτιρα του κόσμου του θεάματος ή απλά ένα ονειρικό ταξίδι σαν κανένα άλλο, το αριστούργημα του Ντέιβιντ Λιντς αλλάζει, μετασχηματίζεται και υπνωτίζει, βέβαιο πως η αλήθεια βρίσκεται μόνο στα όνειρα.

Από 30 Αυγούστου στο Cinobo