Πόσες φορές, ειδικά τη διάρκεια της πανδημίας, είχατε ακούσει από φίλους: «πω πω πόσο έχω βαρεθεί να είμαι σπίτι και να βλέπω σειρές και ταινίες». Και το ακούγατε ενώ εσείς δουλεύατε και ονειρευόσασταν τη στιγμή που θα το… ζούσατε.

Guess what: η στιγμή ήρθε. Γιατί ήρθαν τα Χριστούγεννα. Και θα μπορέσετε επιτέλους να βάλετε πυτζάμες, τις αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κάλτσες, να πάρετε την ζεστή σοκολάτα σας ή ένα μπολ ποπ κορν, να κάτσετε στον καναπέ με όλα τα φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου αναμμένα και να πατήσετε το κουμπί!

Ποιο κουμπί; Το κουμπί της τηλεόρασης φυσικά!

Φέτος, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά γράφονται με… EON.

Γιατί η Nova μας κάνει το ωραιότερο δώρο γιορτών: Δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα κανάλια της EON έως τις 10 Ιανουαρίου. Είτε είμαστε συνδρομητές αλλά δεν έχουμε όλο το περιεχόμενο της EON, είτε δεν είμαστε. Μάλιστα: ακόμη κι αν δεν είστε συνδρομητές, η Nova σας ανοίγει διάπλατα τον μαγικό κόσμο της EON για να απολαύσετε τις μέρες των γιορτών με ταινίες, σειρές και πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο!

Θέλετε να δείτε αθλητικά; Τη θρυλική Boxing Day στις 26 Δεκεμβρίου, ας πούμε, για να απολαύσετε τους αγώνες της Premier League (έχει Λίβερπουλ – Άρσεναλ στις 23 Δεκεμβρίου) ή μπορείτε να είστε φαν του μπάσκετ οπότε θα μπορέσετε να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα να παίζει στη Euroleague. Θέλετε ταινίες ή σειρές; Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε 4.000+ ταινίες και επεισόδια σειρών, μεταξύ των οποίων θα βρείτε πολλά blockbuster και βραβευμένες σειρές. Έχει και παιδικά, χάρη στο Disney Channel κι άλλα παιδικά κανάλια για τα μικρά σας, έχει ντοκιμαντέρ, εκπομπές, reality.

Για παράδειγμα, στο Novacinema μπορείτε να απολαύσετε το John Wick 4 (πρεμιέρα), το TAR ή Knock at the Cabin και τις σειρές Twisted Metal, Based on a true story. Και όσο για τους… μικρούς σας ήρωες, έρχονται ο Παπουτσωμένος Γάτος (Puss In Boots: The Last Wish) σε πρώτη προβολή αλλά και το CoComelon, με τα αγαπημένα νανουρίσματα για τα παιδιά.

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στην ΕΟΝ έχουν και το δικό τους κανάλι. 45 ταινίες για όλη την οικογένεια θα προβληθούν στο Nova Christmas. Κι αν δεν τις προλάβετε, δεν πειράζει! Γιατί η EON δίνει τη δυνατότητα για Catch up 7 ημερών. Χώρια που μπορείτε να επιλέξετε τι θα δείτε μέσω του On Demand, να το σταματήσετε σε μια συσκευή και να συνεχίσετε να βλέπετε σε μια άλλη!

Πως θα γίνουν όλα αυτά; Τα βήματα είναι απλά!

Αρχικά, μπαίνετε στο eon.nova.gr

Και μετά:

Συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας Λαμβάνετε άμεσα στο κινητό και το email που δηλώσατε στη φόρμα τα στοιχεία σύνδεσης Ξεκινάτε να απολαμβάνετε τον μοναδικό κόσμο της EON μέσα από τη Smart TV σας ή συσκευές PC / Mac και tablet / smartphone.

Μην αργείτε! Μπείτε τώρα στο eon.nova.gr, πάρτε κωδικούς και… let the Christmas begin!

It’s the most beautiful time of the year after all!