Ταινίες και ντοκιμαντέρ που δεν πρέπει να χάσετε τον Σεπτέμβριο στο Netflix

Το… καλό φθινόπωρο από τα όσα έρχονται στο Netflix φαίνεται. Και ο μήνας που ξεκινά φέρνει μαζί του ταινίες και ντοκιμαντέρ που θα μας συναρπάσουν.

Από τη θρυλική Χόουπ Σόλο και την πορεία της στο αμερικανικό γυναικείο ποδόσφαιρο έως τον Μπιλ Γκέιτς και από την Ίμπιζα του ’80 έως τη Νέα Υόρκη και τις σχέσεις 3 αδελφών, οι νέες ταινίες και τα ντοκιμαντέρ του Netflix υπόσχονται πως θα σας συναρπάσουν.

Ένα από τα όσα θα δούμε στο Netflix είναι και η τρίτη σεζόν του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Χεορχίνα Ροντρίγκες, συντρόφου του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Χαλαρώστε, φτιάξτε ποπ κορν και απολαύσετε τα όσα έρχονται στην οθόνη σας!

Οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Netflix

Disco, Ibiza, Locomía

Στην Ίμπιζα της δεκαετίας του ’80, μια ομάδα φίλων στο εκκεντρικό συγκρότημα Λοκομία εκτοξεύεται στα ύψη, δοκιμάζοντας τις φιλίες, τις ταυτότητες και τις καριέρες τους.

Διαθέσιμη από 06/09/2024

Rebel Ridge

Ένας πρώην πεζοναύτης αντιμετωπίζει έναν ιστό διαφθοράς σε μια μικρή πόλη, όταν η προσπάθειά του να πληρώσει εγγύηση για τον ξάδελφό του εξελίσσεται σε μια βίαιη διαμάχη με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας.

Ο Τέρι Ρίτσμοντ (Άαρον Πιερ) έρχεται στην πόλη του Σέλμπι Σπρινγκς με μια απλή αλλά επείγουσα αποστολή: να πληρώσει την εγγύηση για τον ξάδερφό του και να τον σώσει από άμεσο κίνδυνο. Όταν όμως οι οικονομίες της ζωής του Τέρι κατάσχονται άδικα από τις αστυνομικές αρχές, αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Σάντι Μπουρν (Ντον Τζόνσον) και τους ετοιμοπόλεμους αστυνομικούς του.

Ο Τέρι βρίσκει μια αναπάντεχη σύμμαχο στο πρόσωπο της δικαστικής υπαλλήλου Σάμερ ΜακΜπράιντ (Άννα Σοφία Ρομπ) και οι δυο τους παγιδεύονται σε μια βαθιά ριζωμένη συνωμοσία στο εσωτερικό της μακρινής κωμόπολης. Όταν αρχίζουν να διακυβεύονται ζωές, ο Τέρι πρέπει να αξιοποιήσει το μυστηριώδες παρελθόν του για να βάλει τέλος στον έλεγχο που ασκεί το τμήμα στην κοινότητα, να δικαιώσει την οικογένειά του και να προστατεύσει παράλληλα τη Σάμερ.

Από τον καταξιωμένο σεναριογράφο/σκηνοθέτη των Το Πράσινο Δωμάτιο, Blue Ruin και Η Νύχτα των Λύκων, το Rebel Ridge είναι ένα βαθιά ανθρώπινο αλλά και καταιγιστικό θρίλερ που εξερευνά τη διαφθορά και την ηθική μέσα από έντονη δράση και αυξανόμενο σασπένς. Σε παραγωγή των Ανίς Σαβτζάνι, Νιλ Κοπ, Βίνσεντ Σαβίνο και Τζέρεμι Σολνιέρ, στο Rebel Ridge παίζουν επίσης οι Ντέιβιντ Ντένμαν, Έμορι Κόεν, Στιβ Ζίσις, Ζανέ Τζε, Ντέινα Λι και Τζέιμς Κρόμγουελ.

Διαθέσιμη από 06/09/2024

Πυγμάχος / Boxer

Έχοντας στο πλευρό του μόνο τη γυναίκα του, ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός μποξέρ αφήνει την κομμουνιστική Πολωνία για να καταφέρει να γίνει ο καλύτερος πυγμάχος.

Διαθέσιμη από 11/09/2024

Technoboys

Επιστρέφουν πιο δυναμικοί –και χαμένοι– από ποτέ. Ένα boyband που επιδιώκει την αναγέννηση πρέπει να περιηγηθεί σε έναν κόσμο που μόλις και μετά βίας καταλαβαίνει.

Διαθέσιμη από 11/09/2024

Uglies

Σε μια φουτουριστική δυστοπία με επιβεβλημένα πρότυπα ομορφιάς, μια έφηβη που ετοιμάζεται για υποχρεωτική αισθητική επέμβαση ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει τη φίλη της.

Διαθέσιμη από 13/09/2024

Οι Τρεις Κόρες του / His Three Daughters

Τρεις αδελφές ξανασμίγουν στο σπίτι του ετοιμοθάνατου πατέρα τους στη Νέα Υόρκη. Το δυνατό, συγκινητικό και αστείο πορτρέτο των οικογενειακών σχέσεων ακολουθεί τις τρεις αποξενωμένες αδελφές, οι οποίες συναντιούνται σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, για να φροντίσουν τον άρρωστο πατέρα τους και να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τη διαλυμένη σχέση τους.

Από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Αζέιζελ Τζέικομπς (French Exit, The Lovers) έρχεται αυτή η γλυκόπικρη και συχνά αστεία ιστορία ενός ηλικιωμένου πατέρα και των τριών ενήλικων θυγατέρων του, οι οποίες έρχονται να περάσουν μαζί του τις τελευταίες του ημέρες.

Η Κέιτι (Κάρι Κουν) είναι μια καταπιεστική μητέρα από το Μπρούκλιν που έχει μια ξεροκέφαλη έφηβη κόρη. Η Κριστίνα (Ελίζαμπεθ Όλσεν), το ελεύθερο πνεύμα, είναι μια διαφορετική μητέρα που αποχωρίζεται για πρώτη φορά τα παιδιά της. Η Ρέιτσελ (Νατάσα Λιόν) είναι κολλημένη με τα στοιχήματα και δεν έχει αφήσει ακόμα το διαμέρισμα του πατέρα της — προς απογοήτευση των ετεροθαλών αδελφών της που έχουν διαφορετική μητέρα και κοσμοθεωρία.

Συνεχίζοντας την ευφυή εξερεύνηση των οικογενειακών σχέσεων σε κλειστούς χώρους, ο Τζέικομπς παρακολουθεί τις αδελφές κατά τη διάρκεια τριών εκρηκτικών ημερών, καθώς πλησιάζει ο θάνατος, εκδηλώνονται παράπονα και η αγάπη διαρρέει μέσα από τις ρωγμές ενός κατακερματισμένου σπιτιού.

Ένα δράμα του Αζέιζελ Τζέικομπς με τις Νατάσα Λιόν, Ελίζαμπεθ Όλσεν και Κάρι Κουν.

Διαθέσιμη από 20/09/2024

Οι Πολεμιστές της Τσούσκα / Rez Ball

Στην καρδιά της περιοχής Τσάσκα στο Νέο Μεξικό, μια σχολική ομάδα μπάσκετ Ινδιάνων, οι Τσάσκα Γουόριορς, πρέπει να γίνει ένα για να κρατήσει ζωντανό το όνειρο ενός πολιτειακού πρωταθλήματος.

Μετά την απώλεια του καλύτερου παίκτη της, η ομάδα πρέπει να γίνει ένα όπως ποτέ άλλοτε. Πρόκειται για κάτι παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Είναι ένα ταξίδι σθένους και ενότητας, μια πραγματική ιστορία ενός αουτσάιντερ με βαθιές ρίζες στον πολιτισμό και το πνεύμα των Ινδιάνων.

Διαθέσιμη από 27/09/2024

Διαζύγιο / Divorce

Δύο πρώην σύζυγοι βρίσκονται ξαφνικά στο έλεος της εκκλησίας, όπου προσπαθούν να επικυρώσουν την ακύρωση του γάμου τους πάνω από είκοσι χρόνια μετά.

Έρχεται σύντομα

Τα ντοκιμαντέρ του Netflix

Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer

Η σειρά ντοκιμαντέρ “Άγνωστες Πτυχές” που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές επιστρέφει με τρεις νέες ιστορίες και αποκαλύπτει κρυφές επικές ιστορίες από τον ευρύ (και άγριο) κόσμο του αθλητισμού. Από τη σοκαριστική δολοφονία ενός σταρ του NFL, σκάνδαλα κλοπής σινιάλων σε αγώνες κολεγιακού φούτμπολ και έναν περίπλοκο θρύλο του γυναικείου ποδοσφαίρου, αυτές οι νέες ιστορίες πηγαίνουν πέρα από τα πρωτοσέλιδα και ανατρέπουν όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε.

Όλες οι ιστορίες, που κάνουν πρεμιέρα κάθε εβδομάδα, εστιάζουν στους πρωταγωνιστές και βασίζονται σε ειλικρινείς, προσωπικές αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο από εκείνους που τις έζησαν, αποκαλύπτοντας έτσι το σθένος, την αντοχή, τον πόνο και τον θρίαμβο στην καρδιά του ιδρώτα.

Οι “Άγνωστες Πτυχές” απαθανατίζουν τον ενθουσιασμό του Στιβ ΜακΝερ και τη διαδρομή του με του Tennessee Titans στο Super Bowl του 2000, καθώς και αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του το 2009. Ο Κόνορ Στάλιονς, που έγινε διάσημος το 2023 για τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε στο υποτιθέμενο σχέδιο κλοπής σινιάλων στο Μίσιγκαν, μοιράζεται τη δική του πτυχή στην ιστορία που έκανε τους πάντες να τον θεωρούν κακό και άλλαξε για πάντα το κολεγιακό φούτμπολ.

Και μετά από δύο ταραχώδεις δεκαετίες στα φώτα της δημοσιότητας, ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου, η Χόουπ Σόλο, στο ντοκιμαντέρ «Άγνωστες Πτυχές: Χόουπ Σόλο εναντίον Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ» αποκαλύπτει τη δόξα και το σκάνδαλο που την οδήγησαν σε ένα επίπεδο διασημότητας που υπερέβη τον αθλητισμό.

Διαθέσιμο από 03/09/2024

Απόλλων 13: Επιβίωση / Apollo 13: Survival

Μόλις εννέα μήνες μετά την προσγείωση του Νιλ Άρμστρονγκ στο φεγγάρι, η NASA ήρθε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση: τρεις αστροναύτες αποκλείστηκαν στη μέση της διαδρομής προς το φεγγάρι σε ένα διαστημόπλοιο που είχε υποστεί βλάβη από μια καταστροφική έκρηξη.

Με πρωτότυπο υλικό και συνεντεύξεις, αυτό το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία του Απόλλων 13 και τον αγώνα για την ασφαλή επιστροφή του πληρώματός του στην πατρίδα.

Διαθέσιμο από 05/09/2024

Στον Ιστό: Οι Φόνοι πίσω από το Zona Divas / Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas

Στις σκοτεινές γειτονιές της Πόλης του Μεξικού, νεαρές γυναίκες χωρίς σκοπό μπλέκουν με μια ιστοσελίδα σεξουαλικής εκμετάλλευσης που οδηγεί σε μια σειρά από φόνους.

Διαθέσιμο από 05/09/2024

Στη Φωτιά: Η Εξαφανισμένη Κόρη / Into the Fire: The Lost Daughter

Μια μητέρα παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αναπάντητων ερωτημάτων όταν μαθαίνει για την εξαφάνιση της κόρης που έδωσε για υιοθεσία πριν από πολλά χρόνια.

Διαθέσιμο από 12/09/2024

Τι Ακολουθεί; Το Μέλλον με τον Μπιλ Γκέιτς / What’s Next? The Future with Bill Gates

Σ’ αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ, ο οραματιστής της τεχνολογίας και φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς μελετά τις προκλήσεις και τις λύσεις που θα διαμορφώσουν τον κόσμο μας.

Ο οραματιστής της τεχνολογίας και υπέρμαχος φιλανθρωπικών σκοπών για την πρόοδο της υγείας και του κλίματος παγκοσμίως προσκαλεί τους θεατές να τον ακολουθήσουν σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι για να εξερευνήσουν επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Μέσα σε πέντε επεισόδια, ο Γκέιτς μελετά την υπόσχεση και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, την επίμονη πρόκληση της παραπληροφόρησης και την υποβόσκουσα δυσκολία να ορίσουμε την αλήθεια στην εποχή των κοινωνικών μέσων, την κλιματική κρίση και την πιθανότητα να την ξεπεράσουμε μέσω πρωτοποριακών τεχνολογιών, την αδικία όσον αφορά τις οικονομικές ανισότητες και τις ευκαιρίες να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και, τέλος, πώς η επιστήμη και η καινοτομία οδηγούν σε θεραπείες θανατηφόρων ασθενειών.

Μέσα από πληροφορίες και σχόλια από ορισμένους από τους πιο καταξιωμένους επιστήμονες, πολιτικούς, διανοούμενους, επαγγελματίες του χώρου της υγείας, καλλιτέχνες κ.ά. και σε διεύθυνση παραγωγής του βραβευμένου με Oscar® Μόργκαν Νέβιλ (Λίγα Μέτρα από τη Διασημότητα), το Τι Ακολουθεί προσφέρει μια ματιά σε ένα πιο αισιόδοξο και δίκαιο μέλλον.

Διαθέσιμο από 18/09/2024

I Am Georgina – 3η σεζόν

Με πάνω από 28 εκατομμύρια followers στο Instagram, η Χεορχίνα Ροντρίγκες είναι, μεταξύ πολλών άλλων, μοντέλο, μητέρα, influencer, επιχειρηματίας, χορεύτρια και σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το “I Am Georgina” είναι ένα συγκινητικό και αναλυτικό πορτρέτο της γυναίκας πίσω από τα εξώφυλλα, τις φωτογραφίες, τα stories και τα μεγάλα πρωτοσέλιδα.

Θα αποκαλύψει όλες τις πτυχές της ζωής της, από τις πιο δημόσιες και γνωστές μέχρι τις πιο προσωπικές. Θα δούμε πώς ζει στην καθημερινότητά της, πώς μεγαλώνει τα παιδιά της, πώς είναι στη σχέση της, πού ταξιδεύει, πώς διασκεδάζει… Θα γνωρίσουμε την αληθινή Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Διαθέσιμο από 18/09/2024