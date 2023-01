Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει και τον Φεβρουάριο στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Αυτό το μήνα απολαύστε στο Disney+ την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» των Marvel Studios, τη νέα πρωτότυπη σειρά «Fleishman Is In Trouble» με πρωταγωνιστές τον Jesse Eisenberg και την Claire Danes, αλλά και τη Συλλογή «Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου» με επιλεγμένο περιεχόμενο ειδικά για αυτή την ημέρα.

FLEISHMAN IS IN TROUBLE / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

Το «Fleishman Is In Trouble» είναι η ιστορία του πρόσφατα διαζευγμένου 41χρονου Τόμπι Φλάισμαν (Jesse Eisenberg), ο οποίος μπαίνει στον θαυμαστό νέο κόσμο των γνωριμιών μέσω εφαρμογών. Εκεί θα έχει πρωτόγνωρη επιτυχία, την οποία δεν είχε ποτέ στα νεανικά του ραντεβού, προτού παντρευτεί, λίγο πριν αποφοιτήσει από την ιατρική σχολή. Ακριβώς όμως στην έναρξη του πρώτου σεξουαλικά απελευθερωμένου καλοκαιριού του, η πρώην σύζυγός του Ρέιτσελ (Claire Danes) εξαφανίζεται.

22 Φεβρουαρίου.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER / ΤΑΙΝΙΑ

Η βασίλισσα Ραμόντα, η Σούρι, ο Εμ Μπάκου, η Οκόγιε και οι Ντόρα Μιλάτζε, μάχονται ενάντια στις δυνάμεις που παρεμβαίνουν, στον απόηχο του θανάτου του βασιλιά Τι Τσάλα. Καθώς οι ήρωες της Ουακάντα αποδέχονται όσα τους προμηνύει το μέλλον, οι ήρωες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Νάκια των Σκύλων του Πολέμου και τον Έβερετ Ρος για να διαγράψουν μια νέα πορεία για το βασίλειο της Oυακάντα.

1 Φεβρουαρίου.

GOING TO YOU AT A SPEED OF 493KM / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

Το φλογερό αθλητικό ειδύλλιο μεταξύ της Παρκ Ταεγιάνγκ, μιας παθιασμένης επαγγελματία παίκτριας μπάντμιντον και του Παρκ Ταετζούν, που αντιμετωπίζει το μπάντμιντον ως δουλειά.

15 Φεβρουαρίου.

WU-TANG: AN AMERICAN SAGA Κ3 / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ και την ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητά τους, ακολουθούμε τους Wu-Tang Clan κατά τη διάρκεια του πενταετούς σχεδίου τους.

15 Φεβρουαρίου.

J-HOPE IN THE BOX / ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

H καθημερινότητα του καλλιτέχνη Τζέι Χόουπ για 200 μέρες, από την παραγωγή του δίσκου του «Jack In The Box», το πάρτυ για την κυκλοφορία του στο διαδίκτυο και την εμφάνισή του στη σκηνή του φεστιβάλ Λολαπαλούζα.

17 Φεβρουαρίου.