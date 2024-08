Ταινίες και σειρές διαμάντια σε Disney+, Netflix και Ertflix τον Αύγουστο

Ο Αύγουστος είναι ένας… γεμάτος μήνας στις πλατφόρμες συνεχούς ροής, όπως Disney+ και Netflix, με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο και χιλιάδες τίτλους για κάθε γούστο.

Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και για το Ertflix, που προσφέρει μοναδικές ταινίες και σειρές.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, το να μένεις στο σπίτι και να παρακολουθείς σειρές και ταινίες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να χαλαρώσεις και να δροσιστείς.

Κάθε Αύγουστο, οι μεγάλες πλατφόρμες προσθέτουν πολλές νέες κυκλοφορίες που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις.

Από νέες σεζόν δημοφιλών σειρών μέχρι καινούριες ταινίες και ντοκιμαντέρ, υπάρχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις.

Το βασίλειο του πλανήτη των πιθήκων

Διαθέσιμο από 2 Αυγούστου στο Disney+

Ο σκηνοθέτης Γουές Μπαλ δίνει νέα πνοή στο παγκόσμιο, επικό franchise με αυτό το υπερθέαμα δράσης και περιπέτειας από την 20th Century Studios. Διαδραματίζεται αρκετές γενιές στο μέλλον μετά τη βασιλεία του Σίζαρ, όπου οι πίθηκοι ζουν αρμονικά ως κυρίαρχο είδος και οι άνθρωποι έχουν περιοριστεί να ζουν στις σκιές.

Ένας νέος τυραννικός ηγέτης πιθήκων χτίζει την αυτοκρατορία του, αλλά ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και θα κάνει επιλογές που θα καθορίσουν ένα μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

Only Murders In The Building

Διαθέσιμο από 27 Αυγούστου στο Disney+

Στον τέταρτο κύκλο του «Only Murders in the Building», οι Τσαρλς, Όλιβερ και Μέιμπελ, παλεύουν με τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος του τρίτου κύκλου, περικυκλώνοντας την κασκαντέρ και φίλη του Τσαρλς, Σαζ Πατάκι. Αμφισβητώντας αν η Σαζ ή ο Τσαρλς ήταν το επιδιωκόμενο θύμα, η έρευνα της τριάδας τους οδηγεί μέχρι το Λος Άντζελες, όπου ένα στούντιο του Χόλιγουντ ετοιμάζει μια ταινία για το podcast Only Murders.

Όταν οι Τσαρλς, Όλιβερ και Μέιμπελ επιστρέφουν πίσω στη Νέα Υόρκη, ξεκινούν ένα ακόμη πιο επικό ταξίδι, διασχίζοντας τις πίσω αυλές του Αρκόνια για να ξεδιπλώσουν τα καλά κρυμμένα και διεστραμμένα μυστικά της ζωής των ενοίκων.

Οδηγός Φόνων για Καλά Κορίτσια / A Good Girl’s Guide to Murder

Διαθέσιμο από 1 Αυγούστου στο Netflix

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία ενός 17χρονου κοριτσιού σε μια ήσυχη αγγλική πόλη, μια φοιτήτρια είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια και να βρει τον δολοφόνο.

Πριν από πέντε χρόνια, η μαθήτρια Άντι Μπελ δολοφονήθηκε από τον φίλο της, Σαλ Σινγκ. Η υπόθεση έκλεισε. Η αστυνομία γνωρίζει ότι εκείνος το έκανε. Όλοι στην πόλη γνωρίζουν ότι εκείνος το έκανε. Όμως, η έξυπνη και ανυποχώρητη Πιπ Φιτς-Αμόμπι έχει αμφιβολίες και είναι αποφασισμένη να το αποδείξει. Αν ο Σαλ Σινγκ δεν είναι όντως δολοφόνος και ο αληθινός φονιάς κυκλοφορεί ακόμα έξω, τι άλλο θα κάνουν, για να μη φτάσει η Πιπ στην αλήθεια;

Η σειρά είναι μια παραγωγή του BBC και θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒ και την Ιρλανδία στο BBC Three και το BBC iPlayer.

Την παραγωγή της σειράς υπογράφει η Moonage Pictures, μία από τις εταιρείες παραγωγής της BBC Studios, σε συνεργασία με την ZDFneo και το Netflix. Τη σεζόν έξι επεισοδίων, που βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε στάδιο μετα-παραγωγής, προσαρμόζει η Πόπι Κόγκαν και σκηνοθετεί η Ντόλι Γουέλς. Το A Good Girl’s Guide To Murder βασίζεται στο επιτυχημένο μπεστ σέλερ νεανικό μυθιστόρημα μυστηρίου των New York Times από τη Χόλι Τζάκσον.

Καστ: Έμα Μάιερς (Wednesday), Ζεΐν Ικμπάλ, Άνα Μάξγουελ Μάρτιν, Γκάρι Μπιντλ, Μάθιου Μπέιντον, Ίντια Λίλι Ντέιβις, Ραούλ Πάτνι, Χένρι Άστον, Μίτου Πανικούτσι, Όρλα Χιλ, Έφρεμ O.Π. Σάμπσον, Κάρλα Γούντκοκ, Γιάσμιν Αλ-Κουνταΐρι, Τζάκσον Μπιουζ, Τζέσικα Γουέμπερ, Μάθιου Καν, Τζόρτζια Άαρον, Όλιβερ Γουίκαμ, Άνταμ Έιστιλ και Άναμπελ Μάλιον.

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 4 / The Umbrella Academy: Season 4

Διαθέσιμη από 8 Αυγούστου στο Netflix

Μετά την καταλυτική αναμέτρηση στο Ξενοδοχείο Λήθη που οδήγησε στην πλήρη επαναφορά του χρονολογίου τους, τα αδέρφια Χάργκριβς έχουν διασκορπιστεί. Χωρίς τις δυνάμεις τους, ο καθένας τους προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μόνος του και να βρει μια νέα κανονικότητα — με πολύ διαφορετικό βαθμό επιτυχίας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αγνοήσουν για πολύ τις ιδιαιτερότητες του νέου μυστηριώδους κόσμου τους.

Ο πατέρας τους, Ρέτζιναλντ, ζωντανός και υγιής, έχει περάσει από τη σκιά στο φως της δημοσιότητας, επιβλέποντας μια πανίσχυρη και διαβολική επιχειρηματική αυτοκρατορία. Μια μυστηριώδης οργάνωση γνωστή ως Οι Προστάτες οργανώνει μυστικές συναντήσεις, πιστεύοντας πως η πραγματικότητα στην οποία ζουν είναι ένα ψέμα και ότι έρχεται μια μεγάλη αναμέτρηση. Καθώς αυτές οι περίεργες νέες δυνάμεις συνωμοτούν γύρω της, η “Ακαδημία της Ομπρέλας” πρέπει να συναντηθεί για τελευταία φορά, διακινδυνεύοντας να ταράξει την κλονισμένη ειρήνη που έχει υπομείνει τόσα πολλά για να διασφαλίσει, ώστε να διορθώσει επιτέλους τα πράγματα.

«Ου φονεύσεις» / Righteous kill

Διαθέσιμη από 22 Αυγούστου στο Ertflix

Ο Τερκ και ο συνεργάτης του, Ρούστερ, είναι δύο από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης. Η τελευταία τους αποστολή είναι το κυνήγι ενός κατά συρροήν δολοφόνου. Ενώ το κυνήγι συνεχίζεται, οι δύο συνεργάτες αντιλαμβάνονται πως τα ίχνη τούς οδηγούν στο ίδιο τους το τμήμα, ενώ όλα δείχνουν πως ο δολοφόνος μπορεί να είναι αστυνομικός. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και όλα τα στοιχεία αρχίζουν να ενοχοποιούν τον Τερκ. Οι δύο συνεργάτες θα έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή τους για πάντα…

Σκηνοθεσία: Τζον Άβνετ.

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Κάρλα Γκουτζίνο, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντόνι Γουόλμπεργκ, 50 Cent.

Εννέα Άγνωστοι / Nine Perfect Strangers

Διαθέσιμη έως 22 Αυγούστου στο Ertflix

Βασισμένο στο πολύ γνωστό βιβλίο της Λίαν Μοριάρτι με τον ίδιο τίτλο. Παρακολουθούμε εννέα πολύ διαφορετικούς ανθρώπους που φτάνουν στο «Τρανκουίλουμ Χάους» ένα μυστηριώδες καταφύγιο ευεξίας που υπόσχεται «ολική μεταμόρφωση». Μόλις φτάνουν εκεί, συναντούν την αινιγματική Μάσα που δεν σταματά μπροστά σε τίποτε. Οι μέρες περνούν και οι ανορθόδοξες μέθοδοι της Μάσα απειλούν να οδηγήσουν αυτή την εύφλεκτη ομάδα πέρα από τα όριά της.

Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Κίντμαν, Μελίσα Μακ Κάρθι, Μάικλ Σάνον, Λιούκ Έβανς, Άσερ Κέντι, Σαμάρα Γουέιβινγκ, Μέλβιν Γκρεγκ, Τίφανι Μπουν, Μάνι Χασίντο, Γκρέις Βαν Πάτεν, Ζόε Τερέκες, Ρεγκίνα Χολ, Μπόμπι Καναβάλε.

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Λέβιν.