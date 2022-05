Αποθεώθηκε από το κοινό της Eurovision η Αμάντα Γεωργιάδη, που για ακόμη μια φορά ήταν εξαιρετική στην ερμηνεία του Die Together.

Η Αμάντα Γεωργιάδη εμφανίστηκε στη 17η του τελικού της Eurovision και με τη μπαλάντα της κέρδισε τις εντυπώσεις, με το κοινό να της χειροκροτά θερμότατα μετά το τέλος του τραγουδιού της.

Ένα τραγούδι που αφηγείται μια ιστορία αγάπης, σαν ένα όνειρο σε μπλε φόντο, μέσα από τα μάτια της ερμηνεύτριας.

Εκτός από το κοινό στο στάδιο όπου διεξάγεται ο φετινός διαγωνισμός, η Αμάντα Γεωργιάδη εντυπωσίασε και τους Έλληνες χρήστες του twitter!

Greece really deserves to be on the Top 5 minimum 🇬🇷 #Eurovision #eurovisiongr