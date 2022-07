Το Survivor 5 ολοκληρώθηκε χθες (06.07.2022) με μεγάλο νικητή τον Στάθη Σχίζα, ο οποίος κέρδισε το έπαθλο των 100.000 ευρώ. Ο Άρης Σοϊλέδης, κατέκτησε την δεύτερη θέση, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, με το «δολοφονικό» βλέμμα της, τη στιγμή της ανακοίνωσης, να ξεσηκώνει όλο το twitter.

Μετά την ανακοίνωση του νικητή του Survivor, η Μαρία Αντωνά έδειξε εμφανώς την απογοήτευσή της που ο Άρης Σοϊλέδης, με ένα βλέμμα «παγωμένο» και «ξενερωμένο».

Φυσικά το Twitter πήρε «φωτιά» και οι χρήστες σχολίασαν την αντίδραση και την αύρα της Μαρίας Αντωνά, με ποικίλα σχόλια και πολύ…χιούμορ:

The eyes, chico, they never lie… #survivorGR pic.twitter.com/ggkzQKN0D2