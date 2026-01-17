Τέρενς Κουίκ: Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ως σχολιαστής στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1

Ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και εντάσσεται στην εκπομπή «Το Πρωινό» που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας. Ο έμπειρος δημοσιογράφος θα είναι σχολιαστής και θα επιχειρήσει να συμβάλει στην προσπάθεια που κάνουν οι συντελεστές για ακόμα καλύτερες επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Ο ανταγωνισμός άλλωστε στην πρωινή ζώνη είναι σκληρός, γεμάτος από ανατροπές στο πέρασμα του χρόνου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τέρενς Κουίκ, θα βρίσκεται στην εκπομπή «Το Πρωινό» τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, με βασικό του ρόλο τον σχολιασμό της επικαιρότητας και των γεγονότων της ημέρας.

Πρόκειται για μια προσθήκη που ενισχύει το ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής, με ένα πρόσωπο που διαθέτει μακρά εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης.

Ο ίδιος, στην ανάρτησή του, έκανε λόγο για επιστροφή στο «τηλεοπτικό του σπίτι», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα συναισθηματικής σύνδεσης με τον σταθμό. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που “έχτισα”. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09:00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας».

Προ ημερών ο Τέρενς Κουίκ είχε βρεθεί καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και είχε μιλήσει για θέματα της επικαιρότητας, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.