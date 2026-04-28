Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν νιώθω περήφανος που συζητιέται ότι η εκπομπή θα πάει σε άλλο κανάλι, νιώθω αμήχανα»

«Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές ούτε στην επαγγελματική, ούτε στην προσωπική μου ζωή», δήλωσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σε νέες δηλώσεις που έκανε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αναφέρεται στις φήμες σχετικά με τη μετακίνηση του ίδιου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου από την ΕΡΤ1 στον ΣΚΑΪ. ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στον εκπομπή «Το πρωινό» και την Ελένη Παπαδόγια και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (28.04.2026).

«Δεν νιώθω περήφανος που συζητιέται ότι η εκπομπή θα πάει σε άλλο κανάλι, νιώθω άβολα και αμήχανα. Η σεζόν είναι ακόμα στον αέρα, έχουμε άλλους δύο μήνες, οπότε δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είπε στη συνέχεια: «Νιώθουμε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα της εκπομπής μας, γιατί ήταν κάτι που το χτίζαμε χρονιά με χρονιά. Κάθε χρονιά υπήρχαν κρούσεις και προτάσεις, αλλά ήταν πάντα επιλογή μας να μένουμε.

Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές ούτε στην επαγγελματική, ούτε στην προσωπική μου ζωή. Φυσικά και υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες γι’ αυτή τη ζώνη, ουδείς αναντικατάστατος. Είμαστε ακόμα στην ΕΡΤ και μέχρι πρώτη εβδομάδα Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει καμία ανακοίνωση, αν και εφόσον συμβεί οτιδήποτε».