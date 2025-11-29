Θανάσης Λάλας: «Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα διαβάζεται πολύ εύκολα, είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που έγραψε best seller»

Ο Θανάσης Λάλας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τον Οδυσσέα Μητσόπουλο, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα διαβάζεται πολύ εύκολα, είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που έγραψε best seller», είπε αρχικά ο Θανάσης Λάλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θανάσης Λάλας είπε στη συνέχεια: «Ο Τσίπρας έφτασε τις 60.000 πωλήσεις, ο Σημίτης δεν ξεπέρασε τα 1.500 αντίτυπα. Ο Τσίπρας πέτυχε τον στόχο του, να κριτικάρουν το βιβλίο του. Δεν ήταν τόσο πολύ προσβλητικά τα όσα έγραψε ο Τσίπρας για τον Κασσελάκη στο βιβλίο. Όλα αυτά τα πρόσωπα είναι δημόσια, δεν είναι κρυφά».

Σε ερώτηση για το αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι από το ίδιο «ύφασμα» με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Θανάσης Λάλας απάντησε: «Τα σπουδαία πράγματα δεν αντιγράφονται».