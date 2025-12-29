Θανάσης Πάτρας για Κατερίνα Καινούργιου – Μαίρη Συνατσάκη: «Αφορά αυτές τις δύο, ας το έλυναν μεταξύ τους»

«Όπως δεν μου άρεσε αυτό που έκανε τότε η Κατερίνα Καινούργιου στη Μαίρη, δεν μ’ αρέσει και αυτό που κάνει η Μαίρη Συνατσάκη τώρα στην Κατερίνα», είπε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Πάτρας.

Θέση στην «κόντρα» ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τη Μαίρη Συνατσάκη θέλησε να πάρει ο Θανάσης Πάτρας, το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.2025), μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, αμέσως μετά την προβολή και της αντίδρασης της παρουσιάστριας, ο Θανάσης Πάτρας επέλεξε να επισημάνει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Παιδιά, μη φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Εγώ δεν θέλω να το συζητήσουμε το θέμα για έναν λόγο. Όπως δεν μου άρεσε αυτό που έκανε τότε η Κατερίνα στη Μαίρη, δεν μ’ αρέσει και αυτό που κάνει η Μαίρη τώρα στην Κατερίνα».

«Οπότε είναι μη θέμα για μένα. Αφορά αυτές τις δύο και ας το έλυναν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν είναι πάτσι, λέω όμως το εξής. Δεν μπορεί να λέμε ότι οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, θεωρήσει ότι είναι έτοιμος να πει κάτι, δικαιούται να το πει για οτιδήποτε άλλο και δεν δικαιούται να το πει τώρα η Μαίρη για την Κατερίνα», πρόσθεσε.

«Που εγώ δεν θα το έκανα στη θέση της. Παρόλα αυτά καταλαβαίνω ότι τώρα αισθάνθηκε έτοιμη να το κάνει» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Θανάσης Πάτρας.