Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε γιατί έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – «Γιατί να το κάνεις τώρα που είμαι κι εγώ 6 μηνών έγκυος»

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο YouTube ότι επέλεξε να κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου, εξηγώντας πως την ενόχλησε ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή της τελευταίας την περίοδο που η ίδια ήταν έγκυος. Όπως ανέφερε, στο θέμα αυτό ζητήθηκαν δηλώσεις από πρώην συντρόφους της για το πώς ένιωθαν με την εγκυμοσύνη της, κάτι που τη δυσαρέστησε και έτσι την οδήγησε στο unfollow.

Απάντηση στις δηλώσεις της Μαίρης Συνατσάκη έδωσε το πρωί της Δευτέρας 29.12.2025, η Κατερίνα Καινούργιου, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα. Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε τον έλεγχο της θεματολογίας της εκπομπής και διερωτήθηκε γιατί ανοίγει το θέμα αυτό τώρα, τη στιγμή που και η ίδια βρίσκεται σοτν 6ο μήνα εγκυμοσύνης της.

Η Κατερίνα Καινούργιου είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της σχετικά με τις δηλώσεις της Μαίρης Συνατσάκη: «Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο – πάνε 3,5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος – και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τότε υπήρχε μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής, δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή.

Θα μου πεις κακώς Κατερίνα, παρουσιάστρια δεν είσαι; Κι όμως συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι την συγκεκριμένη μέρα ότι η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη. Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει… Υπήρχε μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη.

Αποφάσισαν εκείνοι. Με βοήθησαν και πάρα πολύ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, αλλά έχουν γίνει πολλά λάθη και φταίω γιατί δεν έχω πατήσει πόδι αλλά αυτό ήταν από αυτά που δεν έχω αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Έγινε κι από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε λίγο να τα μπαλώσουμε και να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός μετά. Το λάθος έγινε τότε. Προσπάθησα να δείξω στον αέρα ότι έχω ενοχληθεί. Πολλές φορές τσακωνόμουν με την τότε συνθήκη πολύ. Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, γιατί όλο αυτό μετά από 3,5 χρόνια; Αυτό με στεναχώρησε. Θα μπορούσες να μου στείλεις ένα μήνυμα.

Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει, για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για εμένα αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η απόψή μου.

Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να “χτυπήσει” εμένα, δικαίωμά της. Ήξερε την κατάσταση, ότι για κάποια θέματα μπορεί να μην αποφασίζω εγώ. Γιατί το κάνεις τώρα;».

Νωρίτερα η Μαίρη Συνατσάκη είχε μιλήσει στο κανάλι του Fipster στο Youtube, για το περιστατικό που την οδήγησε στο να κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου.

@fipsterr Εντάξει όλες οι απορίες μας για τη ζωή λύθηκαν ♬ πρωτότυπος ήχος – Fipster

«Ήμουν έξι μηνών έγκυος και είδα την ΚατΚεν και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν πως νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”. Και είμαι εγώ στον καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η ΚατΚεν “εεε, άβολο αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε μια φάση, γιατί; Γιατί το έπαιξες, γιατί το έκανες, γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω εγώ μαζί τους; Ξέρεις τις έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρει σε αυτή την θέση; Και έγινε το unfollow», ανέφερε χαρακτηριστικά.