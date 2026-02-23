Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη και Αλέξανδρος Πιεχόβιακ καλεσμένοι απόψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, και απολαμβάνουμε μαζί του αγαπημένους καλεσμένους και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Την Καθαρά Δευτέρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται το «The 2Night Show» τον Θανάση Τσαλταμπάση, την Αγοραστή Αρβανίτη και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ.

Το αγαπημένο ζευγάρι, λίγο πριν υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς τους, μιλάει για τα 17 χρόνια της κοινής του πορείας, που ξεκίνησε από ένα μπαράκι στην Πανόρμου και οδήγησε σε μία ακλόνητη σχέση ζωής. Τι σπούδασε η Αγοραστή και γιατί ο Θανάσης την έπεισε να ασχοληθεί με την υποκριτική; Γιατί αποφάσισαν να παντρευτούν το 2024; Πόσο άλλαξε η σχέση τους με τον ερχομό της κόρης τους; Πώς αντιμετώπισαν τις εντάσεις μεταξύ τους; Γιατί συγκινείται η Αγοραστή με τον Θανάση;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, μιλούν για τη συνεργασία τους με τον Κωνσταντίνο Μουσούλη στην ταινία «Φίλοι για πάντα» από την Iconic Films, που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου, και αποκαλύπτουν πως το σενάριο είναι εμπνευσμένο από τη δική τους ζωή. Τέλος, ο Θανάσης μιλά για την ξεκαρδιστική κωμωδία που πρωταγωνιστεί «Όλα … Λάθος» στο θέατρο Αλέκος Αλέξανδράκης. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε πως την ώρα της προβολής, το ζευγάρι θα κρατά πιθανότατα ήδη στην αγκαλιά του το δεύτερο παιδάκι του!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ ’αγαπάς». Ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρεται στην ιδιαίτερη οικογενειακή του ιστορία, μιλώντας για τις ρίζες του και τον παππού του, που έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στην Πολωνία.

Ξέρει να μιλάει Πολωνικά; Πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια στον οικογενειακό φούρνο στη Λάρισα; Γιατί ένιωθε την ανάγκη να φύγει από τη πόλη που μεγάλωσε; Πώς από πτυχιούχος της Αρχιτεκτονικής βρέθηκε στο Κρατικό Θέατρο.

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος χαρακτηρίζει τη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, στην οποία συμμετείχε, ως ένα «δώρο ζωής» και περιγράφει τις συγκινητικές αντιδράσεις των ανθρώπων που τον σταματούν στον δρόμο για να του πουν ένα «ευχαριστώ». Τέλος, μιλά με ενθουσιασμό για τη διαδραστική παράσταση «Smiley» στο Shamone, αλλά και για το πολυβραβευμένο έργο «BACON», μία διεισδυτική ματιά στην εφηβική βία, που κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου στο Θέατρο Άνεσις.