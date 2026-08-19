«The Diplomat»: Η 4η σεζόν έρχεται στο Netflix στις 15 Οκτωβρίου, δείτε το τρέιλερ

Το Netflix ανακοίνωσε την πρεμιέρα της 4ης σεζόν του «The Diplomat» για τις 15 Οκτωβρίου, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ και φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια. Και από ό,τι φαίνεται, η πολιτική κρίση δεν θα είναι το μοναδικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Κέιτ Γουάιλερ, καθώς ο γάμος της με τον Χαλ βρίσκεται ξανά στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

«Δεν προσπαθώ να φύγω από τον γάμο, προσπαθώ να επιστρέψω σε αυτόν…», λέει η Κέιτ, την οποία υποδύεται η Κέρι Ράσελ, στην αρχή του τρέιλερ για τη νέα σεζόν της σειράς στο Netflix.

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Η νέα σεζόν ξεκινά ακριβώς από εκεί που σταμάτησε η 3η. Η Κέιτ ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της, αντιπρόεδρος πλέον των ΗΠΑ Χαλ Γουάιλερ, και η πρόεδρος Γκρέις Πεν έκλεψαν κρυφά ένα ρωσικό πυρηνικό όπλο. Η αποκάλυψη εξοργίζει την Κέιτ, η οποία προειδοποιεί τον Χαλ ότι, όταν η Βρετανία και η Ρωσία αντιληφθούν πως οι ΗΠΑ έκλεψαν το όπλο, θα θεωρήσουν την πράξη αυτή αιτία πολέμου.

Το φινάλε της προηγούμενης σεζόν κόβεται ακριβώς τη στιγμή που ο Χαλ τηλεφωνεί στην πρόεδρο Πεν για να την προειδοποιήσει: «Το ξέρει».

Δύο γάμοι στα πρόθυρα της διάλυσης

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του Netflix, στην 4η σεζόν δύο γάμοι απειλούν να καταστραφούν ολοκληρωτικά.

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Ένα καταστροφικό γεγονός διαλύει την εύθραυστη ισορροπία που κατάφερε να οικοδομήσει η Κέιτ ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, αλλά και τον ήδη κλονισμένο γάμο που προσπαθεί να σώσει.

Την ίδια ώρα, η συνωμοσία της προέδρου Γκρέις Πεν και του αντιπροέδρου Χαλ Γουάιλερ για την κλοπή του ισχυρότερου όπλου της Ρωσίας απειλεί να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο.

Η Κέιτ θα πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει την κρίση, ενώ παράλληλα θα συνεργαστεί με τον Τοντ Πεν -σε μια συμμαχία που μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί – προκειμένου να εμποδίσουν τη συμμαχία Γκρέις-Χαλ να ανατρέψει τις ισορροπίες εξουσίας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.