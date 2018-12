Δείτε τις ερμηνείες τους στην σκηνή του The Voice.

Εννέα ταλαντούχοι ερμηνευτές εμφανίστηκαν στην σκηνή του The Voice of Greece για τον πρώτο ημιτελικό του μουσικού talent show του ΣΚΑΙ το βράδυ της Τρίτης, διεκδικώντας τις 4 πρώτες του μεγάλου τελικού. Δείτε ποιοι εμφανίστηκαν στην σκηνή του The Voice την πρώτη βραδιά των ημιτελικών και ποιοι πέρασαν στον μεγάλο τελικό!