The Voice Τελικός – Live: Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής;

Ο μεγάλος νικητής του The Voice of Greece θα αναδειχθεί απόψε και θα κερδίσει ένα χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο και ένα αυτοκίνητο. Στη σκηνή του «The Voice of Greece» απόψε και οι τέσσερις coaches Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς θα ερμηνεύσουν αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζει τη λαμπερή βραδιά και θα τραγουδήσει ζωντανά ένα κομμάτι-έκπληξη, που όλοι περιμένουν με αγωνία να ακούσουν μετά την επιτυχία που σημείωσαν τα τραγούδια στους δύο προηγούμενους τελικούς.

Oι οκτώ διαγωνιζόμενοι που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό και διεκδικούν το έπαθλο είναι: