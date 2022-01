Όσα συνέβησαν στο ντουέτο του με την Δέσποινα Βανδή, στο χριστουγεννιάτικο live του “Just the 2 of us” σχολίασε on air στο μεγάλο τελικό ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Ο τραγουδιστής αγκαλιάζοντας τον παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη σημείωσε: “Καλή χρονιά να ευχηθώ. Να γίνουν ακόμα καλύτερες εκπομπές. Λίγο πιο συντονισμένοι γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε κάτι που δεν έφταιγα”, με τον Νίκο Κοκλώνη να τον ρωτά: “Τι έγινε μωρέ; Είσαι ο καλύτερος. Σου είπαμε τίποτα εμείς; Σε αγαπάμε και είμαστε περήφανοι που είσαι μαζί μας από το πρώτο live. Ας έρθουν κι άλλοι εδώ να τραγουδήσουν όπως εσύ κι η Ελένη ζωντανά. Μπορούν; Εμ, δεν μπορούν! Εσύ ήρθες και το έκανες”.

Δείτε όσα ειπώθηνα στον “αέρα” του τελικού