Τι έδειξαν οι μετρήσεις της Nielsen για την τηλεθέαση της prime time ζώνης;

Πολύ μεγάλη μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση έδωσαν το βράδυ της Παρασκευής, η Φάρμα, που έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, και το MasterChef. Την ίδια ώρα, το House of Fame και το Battle of the couples, τα οποία έπαιζαν απέναντι, “εξαφανίστηκαν”. Το τηλεοπτικό κοινό έδειξε ξεκάθαρα την προτίμησή του σε Star και ΑΝΤ1.

Πιο αναλυτικά, η Φάρμα έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα και αυτό φαίνεται από τα πολύ υψηλά ποσοστά στην τηλεθέαση, καθώς το κοινό χάρισε την πρωτιά στο ριάλιτι του ΑΝΤ1 με μέσο όρο 28,1% στο γενικό σύνολο και 27,8% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, στο τέταρτο 00:00 – 00:15, η Φάρμα έφτασε στο 36,1% στο γενικό και 36,6% στο δυναμικό!

Το MasterChef, από την άλλη, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, έχοντας μέσο όρο 20,6% στο γενικό και 25,1% στο δυναμικό. Πολύ δύσκολη ήταν η βραδιά για ΣΚΑΪ και ALPHA, καθώς τόσο η μουσική ακαδημία όσο και το ριάλιτι των ζευγαριών κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.