Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, το Netflix έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα με τις 10 πιο δημοφιλείς πρωτότυπες ταινίες του, αυτές δηλαδή που έχουν τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα συνεχούς ροής από την αρχή της λειτουγίας της.

Πρόκειται για μια παράδοση που ξεκίνησε για πρώτη φορά πέρυσι το Netflix, δεδομένου ότι η συνδρομητική πλατφόρμα δεν συνήθιζε να δημοσιοποιεί στοιχεία για το περιεχόμενο της.

Σε σύγκριση με τη λίστα του περασμένου έτους, μερικοί νέοι τίτλοι έχουν προστεθεί φέτος, όπως η πρόσφατη ταινία του Ζακ Σνάιντερ, “Army of the Dead”, το sci-fi θρίλερ του Τζορτζ Κλούνεϊ, “The Midnight Sky”, το spin-off του Σέλροκ Χολμς, “Enola Holmes”, το “The Old Guard” με την “αθάνατη” Σαρλίζ Θερόν, και τέλος, το “Project Power” με τους Τζέιμι Φοξ και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις 10 κορυφαίες πρωτότυπες ταινίες του Netflix

Extraction – 99 εκατομμύρια προβολές

Όταν τον στέλνουν στο Μπαγκλαντές για να σώσει τον γιο ενός ναρκοβαρώνου που έχει απαχθεί, η αποστολή ενός σκληρού μισθοφόρου θα γίνει αγώνας περισυλλογής και επιβίωσης.

Bird Box – 89 εκατομμύρια προβολές

Πέντε χρόνια αφότου μια απειλητική δύναμη προκάλεσε ένα κ΄θμα μαζικών αυτοκτονιών, μια γυναίκα με τα δύο της παιδιά κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια να βρουν καταφύγιο.

