Η αγαπημένη τριάδα των Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez θα επιστρέψει για ακόμα σεζόν του Only Murders in the Building (την 4η συνολικά), της επιτυχημένης σειράς του Hulu που προβάλλεται στην Ελλάδα μέσω Disney+, η οποία έχει σημειώσει μεγάλα νούμερα τηλεθέασης και έχει προταθεί – κερδίσει δεκάδες βραβεία.

Το φινάλε της 3ης σεζόν του Only Murders in the Building προβλήθηκε χθες (3.10.2023) και τα ευχάριστα νέα για τους θαυμαστές της σειράς έγιναν γνωστά την ίδια ημέρα, ότι οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez θα επιστρέψουν στις οθόνες μας.

Άλλωστε, όπως κάθε άλλη σεζόν, η 3η σεζόν του Only Murders in the Building τέλειωσε με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή με ένα cliffhanger που τα αφήνει όλα ανοιχτά για τα νέα επεισόδια της αγαπημένης κωμικής σειράς μυστηρίου του Hulu.

Η 3η σεζόν του Only Murders in the Building είναι διαθέσιμη εξ ολοκλήρου, όπως και οι προηγούμενες δύο, στην Ελλάδα μέσω Disney+.

Η ανακοίνωση μέσω X (πρώη Twitter) για την 4η σεζόν του Only Murders in the Building:

Only Murders in the Building is coming back for Season 4! Let the investigating begin… 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♀️ #OMITB pic.twitter.com/VwQWsx5r8s — Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) October 3, 2023

Η πρωτότυπη σειρά «Only Murders Ιn Τhe Building» είναι μια συνδημιουργία των Steve Martin και John Hoffman (Grace & Frankie, Looking), οι οποίοι είναι και σεναριογράφοι. Οι Martin και Hoffman είναι επίσης συμπαραγωγοί μαζί με τους Martin Short, Selena Gomez, τον δημιουργό του «This Is Us» Dan Fogelman και τον Jess Rosenthal. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television, μέρος των Disney Television Studios.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από τα ήδη διαθέσιμα Παιδικά Προφίλ που διασφαλίζουν πως τα παιδιά θα έχουν πάντα πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.