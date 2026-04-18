Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Άρτεμις και Πέτρος δέχονται επίθεση

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 20 Απριλίου έως την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 20 Απριλίου

Eπεισόδιο 109ο: Ο Βαγγέλης εξετάζεται από τη Σύνοδο με σκοπό να ξαναπάρει το χρίσμα. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν η Μαίρη και η Μίνα επεμβαίνουν για να βοηθήσουν. Ταυτόχρονα, η Ευαγγελία και ο Τόλης υποδέχονται την κοινωνική λειτουργό, η οποία τους ενημερώνει για μια απαιτητική υπόθεση αναδοχής. Ο Δημήτρης επιμένει να ερευνά την υπόθεση του Υάκινθου, κάτι που τον οδηγεί σε σύγκρουση με την Ανθούλα. Ο Ιβάν επιστρέφει και ανακοινώνει κάτι που αναταράσσει την ισορροπία Μιχαήλ και Ιρίνας. Η Άρτεμις και ο Πέτρος διαχειρίζονται το άγχος τους σχετικά με την ΕΥΠ, όμως δέχονται μια αιφνιδιαστική επίθεση.

Το παιδί: Τρίτη 21 Απριλίου

Eπεισόδιο 110ο: Η Άρτεμις και ο Πέτρος κάνουν μια νέα γνωριμία, ενώ παράλληλα διορθώνουν τα θέματα της φιλίας τους με τη Σίσσυ και τον Θέμη. Στην καντίνα, ο Ιβάν και η Ιρίνα τρώνε για πρώτη φορά μαζί με τον Δημήτρη σαν οικογένεια. Η Βάνα πλησιάζει σαν φίλη τον Μιχαήλ και τον συμβουλεύει σε σχέση με τον Ιβάν. Ο Βαγγέλης μαθαίνει την απόφαση της Συνόδου και αναγκάζεται να σταματήσει από την εκπομπή του με την Βούλα. Εν τω μεταξύ, η Ανθούλα, με τη βοήθεια της Μαίρης και της Μίνας, ερευνούν την υπόθεση του Υάκινθου και τα συμπεράσματα οδηγούν τη Μίνα σε μια μεγάλη συνειδητοποίηση.

Το παιδί: Τετάρτη 22 Απριλίου

Eπεισόδιο 111ο: Η Μίνα επισκέπτεται τον Γερμανό και απαιτεί να μάθει την αλήθεια για τον Ζήση. Η Ιρίνα ζητά συμβουλές από την Άρτεμις και τη Σίσσυ για το δίλημμά της. Την ίδια στιγμή, η Βάνα προσπαθεί να ανακαλύψει τι της κρύβουν οι υπόλοιποι, ενώ ο Γερμανός προετοιμάζεται για τη στιγμή που όλα θα βγουν στο φως. Η Μίνα, επηρεασμένη από όσα άκουσε, προσπαθεί να δείχνει ψύχραιμη, όμως η Μαίρη καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με τη φίλη της. Παράλληλα, ο Δημήτρης και η Ανθούλα ερευνούν εάν ο Ζήσης είναι ο δολοφόνος του Υάκινθου, ενώ μια απρόσμενη επιστροφή ταράζει την Στράτο.

Το παιδί: Πέμπτη 23 Απριλίου

Eπεισόδιο 112ο: Η άφιξη της Μαρίας Τερέζας και του γιου της στο Νεοχώρι κάνει τους χωριανούς να συσπειρωθούν για να τους βοηθήσουν. Η Μαρία Τερέζα ομολογεί τα πάντα στην Στράτο ενώ ο Γερμανός σκέφτεται πώς να σώσει την αδερφή του. Η Ιρίνα συζητά με τον Ιβάν για το παρελθόν τους και τα κοινά τους όνειρα. Η Βάνα αναλαμβάνει να προσέξει τον Αντρίκο, αν και ο μικρός δεν τρώει και δεν μιλάει σε κανέναν. Στο κανάλι, η Βούλα ξεκινάει μια εκπομπή με ειδικό καλεσμένο τον Βουντού. Τέλος, ο Μιχαήλ, μετά από ένα τετ-α-τετ με τον Ιβάν, αποφασίζει να κάνει στην Ιρίνα μια μεγάλη ερώτηση

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη