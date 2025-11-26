Media

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Μελισσάνθη δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης και καταρρακώνεται

Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της σειράς Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που θα προβληθεί την ερχόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους ενώ η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 20: Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους. Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας.

Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα. Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας. Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Media: Περισσότερα άρθρα
Έρχονται τα «πάνω κάτω» στην 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things - Τι ώρα θα ανέβει στο Netflix
Όλοι αναμένουμε τα ρολόγια να δείξουν 3 το πρωί για να συντονιστούμε μαζικά στο Netflix και να κάνουμε «binge watching» τα 4 επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν στο πρώτο από τα τρία μέρη της σεζόν
Οι ηθοποιοί Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Joe Keery, Maya Hawke, Winona Ryder, David Harbour και Natalia Dyer, καθώς και οι δημιουργοί Matt Duffer και Ross Duffer μαζί με άλλους ηθοποιούς παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Stranger Things» στο TCL Chinese Theatre στο Λος Άντζελες
Newsit logo
Newsit logo