Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενο επεισόδιο: Η Μελισσάνθη δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης και καταρρακώνεται

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της σειράς Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που θα προβληθεί την ερχόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 22:30 στον Alpha.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 20: Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους. Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας.

Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα. Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας. Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.