Γη της ελιάς – επόμενο επεισόδιο: Ο Κωνσταντίνος βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Φρύνης

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 02 Απριλίου, στις 23:00.

Γη της ελιάς – Πέμπτη 02 Απριλίου

Επεισόδιο 104ο: Μετά τις προσβολές της Ερωφίλης και του Παυλή, ο Στάθης μαζεύει τα πράγματά του κι επιστρέφει στη Μάνη, με πρώτη του προτεραιότητα να επισκεφθεί τον εγγονό του και να δώσει τις ευχές του στους γονείς. Ο Κωνσταντίνος βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Φρύνης, ενώ ο Λυκούργος προσπαθεί να πείσει την Ισμήνη να πάρει την αγωγή της. Ο Αντώνης χρεώνει στην Ερωφίλη την απώλεια του μωρού κι έρχεται κοντά με την Μαρουσώ, κάνοντάς της μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Η Χριστιάνα μαθαίνει ότι η Αλεξάνδρα έβαλε γραφολόγο και τον ψάχνει προκειμένου να καλύψει την αλήθεια. Η Άννα ενημερώνει τον Μανώλη ότι η Αμαλία είναι τσιμπημένη με κάποιον άλλον, όμως εκείνος δείχνει αποφασισμένος να τη διεκδικήσει. Το βίντεο από το ατύχημα της Ερωφίλης φτάνει στα χέρια της οικογένειας κι ενώ το υλικό δικαιώνει τον Στάθη, ο Αντώνης στάζει χολή για την Ερωφίλη, προκαλώντας την οργή της Αλεξάνδρας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA