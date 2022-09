Ο ράπερ Post Malone κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Σεντ Λούις το βράδυ του Σαββάτου (17.09.2022) είχε μια επικίνδυνή πτώση πάνω στη σκηνή και έδειξε να πονά έντονα, με τους γιατρούς να σπεύδουν στο πλευρό του.

Ο 27χρονος Αμερικανός ράπερ την ώρα που ερμήνευε το «Circles» σε συναυλία του στο Enterprise Center, παραπάτησε και προσγειώθηκε στο έδαφος της σκηνής, σοκάροντας κοινό και συνεργάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU