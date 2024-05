Μεγάλο Σάββατο με την ΕΡΤ: Νύχτα Στάσου, Το Αλάτι της Γης και Τελετή της Ανάστασης

Μεγάλο Σάββατο σήμερα, και η ΕΡΤ σας κρατάει συντροφιά με ψυχαγωγικές εκπομπές, αφιερώματα, ξεχωριστές ταινίες και ντοκιμαντέρ για όλη την οικογένεια.

Πασχαλιάτικες συνταγές, τραγούδι, κέφι και χορό και πολλές εκπλήξεις επιφυλάσσει στους τηλεθεατές το εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ1, της ΕΡΤ2 και της ΕΡΤ3, από σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 4 Μαϊου, έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου 2024.

ΕΡΤ1

Στις 10:00, η εκπομπή «Δύο στη 1» μάς κρατάει συντροφιά με εξαιρετικούς καλεσμένους στο στούντιο και ρεπορτάζ απ’ όλη την Ελλάδα για να γνωρίσουμε τα ήθη και τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου. Η Ζωή Κρονάκη και ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου υποδέχονται τον Αρχιμανδρίτη Αρίσταρχο Γκέκα, με τον οποίο συζητούν για τους συμβολισμούς της Μεγάλης Εβδομάδας και τα ήθη και έθιμα αυτών των ημερών. Η εκπομπή ταξιδεύει στο Ναύπλιο και στην Κέρκυρα και μας παρουσιάζει τα πασχαλινά τοπικά έθιμα. Στην παρέα της εκπομπής έρχεται και ο δημιουργός πολλών τηλεοπτικών επιτυχιών, Μανούσος Μανουσάκης, ο οποίος αποκαλύπτει τα πάντα για τη νέα κοινωνική αστυνομική σειρά της ΕΡΤ, «Το δίχτυ».

Στις 13:00, προβάλλεται η ελληνική ταινία «Κυριακάτικο ξύπνημα», αισθηματική κομεντί παραγωγής 1954, σε σκηνοθεσία και σενάριο Μιχάλη Κακογιάννη.

Στις 16:00, έρχονται οι «Μπαμπά-δες». Ο Τάσος Ιορδανίδης συναντά τον φίλο του Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος μιλάει για την κόρη του και πόσο έχει αλλάξει τη ζωή του ο ερχομός της. Ακόμη, αναφέρεται και στη δύσκολη περίοδο που έχασε τη μητέρα του ενώ παντρευόταν και περίμενε την κόρη του. Ο σεφ Δημήτρης Τσίκιλης φτιάχνει μια εναλλακτική vegan μαγειρίτσα με μανιτάρια. Ο Τάσος Ιορδανίδης επισκέπτεται το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, για να συναντήσει την παρουσιάστρια της εκπομπής «Δύο στις 10» Ζωή Κρονάκη, η οποία μιλάει για τα παιδιά της, τον σύζυγό της και τις ισορροπίες που διατάραξε, στην παιδική της ηλικία, το διαζύγιο των γονιών της.

Αμέσως μετά, στις 17:00, στο «ΕΡΤ Backstage» ο Φωκάς Ευαγγελινός μοιράζεται το top 5 των συμμετοχών του στη Eurovision.

Στη συνέχεια, μαθαίνουμε όσα συνέβησαν στα παρασκήνια του εορταστικού επεισοδίου της εκπομπής «Νύχτα στάσου», που θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Ανάστασης.

Μέσα από το Αρχείο της ΕΡΤ, κάνουμε αναδρομή σε παλαιότερες εποχές και βλέπουμε πώς γιόρταζαν το Πάσχα οι Έλληνες.

Επίσης, θυμόμαστε ξανά το timeline των ελληνικών συμμετοχών στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.Οι ανταποκριτές της ΕΡΤ απ’ όλη την Ελλάδα μοιράζονται πασχαλινά έθιμα της περιοχής, από την οποία μεταδίδουν.

Και τέλος, η εκπομπή προτείνει όλες τις ταινίες και τις σειρές που μπορούμε να απολαύσουμε στο ΕRTFLIX τις ημέρες των πασχαλινών διακοπών.

Στις 19:15, στο εορταστικό «Πες τη λέξη», ο Γιώργος Καραμίχος υποδέχεται την ηθοποιό Χρύσα Κλούβα, την τραγουδίστρια και ηθοποιό Νίνα Φώσκολου και τους τραγουδιστές Πέτρο Ίμβριο και Γιώργο Δασκουλίδη.

Στις 20:10, παρακολουθούμε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, την οικογενειακή ταινία κινούμενων σχεδίων «Γιάκαρι».

Ενώ η φυλή του ετοιμάζεται να ακολουθήσει τη μετανάστευση των βισώνων, ο Γιάκαρι, ένα νεαρό αγόρι των Σιου, ξεκινάει μόνος να βρει τον Μικρό Κεραυνό, ένα αδάμαστο, άγριο άλογο. Στο ταξίδι του, ο Γιάκαρι θα δεχθεί την επίσκεψη του Μεγάλου Αετού, του ζώου τοτέμ του. Ο Μεγάλος Αετός θα δώσει στον Γιάκαρι το φτερό-σύμβολο γενναιότητας των Σιου, καθώς και την ικανότητα να μιλάει με τα ζώα. Ο Γιάκαρι και ο Μικρός Κεραυνός θα ζήσουν μια μεγαλειώδη περιπέτεια μέχρι να βρουν τον δρόμο της επιστροφής. Το ταξίδι τους, όμως, σ’ ένα συναρπαστικό αλλά συνάμα επικίνδυνο τοπίο, θα σφραγίσει για πάντα την παντοτινή φιλία μεταξύ του πιο γενναίου νεαρού αγοριού των Σιου και του αλόγου που τρέχει σαν τον άνεμο.



Στις 21:30, διασκεδάζουμε με την κωμωδία «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος», σε σκηνοθεσία και σενάριο Γιάννη Δαλιανίδη, με πρωταγωνιστές τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Τζένη Καρέζη, Διονύση Παπαγιανόπουλο, Ρίκα Διαλυνά, Σταύρο Ξενίδη, Κώστα Παπαχρήστο, Νίκο Φέρμα.

Στις 23:00, η μουσική εκπομπή «Νύχτα Στάσου» γιορτάζει την Ανάσταση με πασίγνωστα λαϊκά και δημοτικά τραγούδια, συντροφιά με πρόσωπα της ΕΡΤ -και όχι μόνο-, που μιλούν για το «δικό» τους Πάσχα.

Η Μελίνα Ασλανίδου και ο Χρήστος Νικολόπουλος υποδέχονται τον Ζαφείρη Μελά, τον Κώστα Σκαφίδα, την Κατερίνα Κόρου, την Αρετή Κετιμέ και τον Πάνο Μπλέτζα, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν αγαπημένα αειθαλή τραγούδα σε μια γιορτή αυθεντικής ψυχαγωγίας και γνήσιας ελληνικής διασκέδασης. Η Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου ερμηνεύει τρυφερά το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» και δίνει το δικό της στίγμα στη βραδιά «ανοίγοντάς» την. Η Λίνα Νικολακοπούλου μιλάει για τις ιστορίες πίσω από πολύ γνωστά τραγούδια της, που ερμηνεύονται, όπως τα «Μένω εκτός» σε μουσική του Ara Dinkjian, «Καρδιά μου εγώ» σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και το «Δι’ ευχών» σε μουσική Νίκου Αντύπα. Ο Κώστας Μπαλαχούτης, ιστορικός ερευνητής της εκπομπής, φωτίζει με τα στοιχεία που παραθέτει τα τραγούδια της εορταστικής βραδιάς προσφέροντας πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης. Στην παρέα της εκπομπής οι Ευσταθία Τσαπαρέλη, Ξένια Ντάνια, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ελεάνα Στραβοδήμου από την επιτυχημένη σειρά «Η παραλία», οι Μανώλης Γεραπετρίτης, Λουκία Παπαδάκη, Θανάσης Πατριαρχέας από το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα», οι Μαρία Αντουλινάκη, Θάνος Μπίρκος και Κατερίνα Σούσουλα.

Στις 23:50, μεταδίδεται η Ακολουθία της Αναστάσεως, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

ΕΡΤ2

Στις 07:00, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Δεν είσαι μόνος», παραγωγής 2012, μεταδίδεται το επεισόδιο «Πύρινες Γλώσσες». Μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, οι Απόστολοι και οι πιστοί διασκορπίζονται και κρύβονται αβέβαιοι και αμήχανοι για το μέλλον. Όμως, Εκείνος τους είχε πει πολλές φορές ότι θα είναι πάντα μαζί τους. Και στην Πεντηκοστή, Πύρινες Γλώσσες κατεβαίνουν από τον Ουρανό και οι Απόστολοι, που ήταν απλοί άνθρωποι, βρίσκονται να μιλούν γλώσσες που δεν ήξεραν και να έχουν γνώσεις που δεν είχαν. Από εκείνη τη μέρα, αρχίζει μια νέα πραγματικότητα για τον κόσμο. Σκηνοθεσία: Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού.

Στις 08:00, μεταδίδονται η Ακολουθία του Εσπερινού και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, σε απευθείας σύνδεση με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας.

Στις 11:30, η Έλλη Λαμπέτη διαβάζει αποσπάσματα των Ιερών Ευαγγελίων για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πρόκειται για ένα σπάνιο ντοκουμέντο έξι εκπομπών, παραγωγής 1979, που σκηνοθέτησε ο Παντελής Βούλγαρης, στις οποίες η αξέχαστη ηθοποιός διαβάζει αποσπάσματα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και απαγγέλλει ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας.

Στις 12:00, η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με τη Μάγια» μάς μεταφέρει στην Αίγυπτο και στη Χερσόνησο του Σινά. Ειδικότερα, η Μάγια Τσόκλη θα επισκεφτεί το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από τον Ιουστινιανό, θα συναντήσει τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και μαζί με τον «αμπούνα» (τον πατέρα) Πορφύριο, θα ανέβουν στο όρος της Αγίας Επιστήμης, για να συναντήσουν τον μοναδικό, σήμερα, ασκητή, τον πατέρα Μωυσή… Σκηνοθεσία – διεύθυνση φωτογραφίας: Χρόνης Πεχλιβανίδης.

Στις 14:00, από τη σειρά μουσικών εκπομπών «Αφιερώματα», θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο «Ο συνθέτης Γρηγόρης Μπιθικώτσης – 36 χρόνια». Στο επεισόδιο αυτό ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αφηγείται πώς ήρθε σε επαφή με το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι μέσω της γνωριμίας του σε ένα κουτούκι με τον Μάρκο Βαμβακάρη και πώς ενθουσιάστηκε με τις ρεμπέτικες μελωδίες που τον ώθησαν ν’ αρχίσει το 1947 να συνθέτει τραγούδια. Μεγάλες ερμηνεύτριες και ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού εξιστορούν στην εκπομπή τη συνάντησή τους με τον συνθέτη Γρηγόρη Μπιθικώτση στα λαϊκά νυχτερινά κέντρα της εποχής, στους οποίους έδωσε τραγούδια του εμπιστευόμενος τις νέες τότε και πολλά υποσχόμενες φωνές, όπως η Ρένα Ντάλια, η Καίτη Γκρέυ, η Πόλυ Πάνου, η Βίκυ Μοσχολιού και ο Λευτέρης Μυτιληναίος. Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβουλάκος.

Στις 17:00, η σχέση αλλά και οι διαφορές τριών λαών της Mεσογείου, της Eλλάδας, της Tουρκίας και της Iταλίας, αναδεικνύονται μέσα από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Είδαν τα μάτια μας γιορτές». Εικόνες της Μεσογείου φτιαγμένες με ψωμί, λάδι και κρασί… Σε ένα «γεύμα» η ιστορία, η γεωγραφία, η οικονομία, το κλίμα, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της Μεσογείου.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Αφήγηση: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Στις 18:30, θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Το Πάσχα των σφουγγαράδων στην Κάλυμνο», παραγωγής 1989. Σκηνοθεσία-σενάριο: Αντώνης Ιντας.

Στις 19:00, στην εκπομπή «Οι Έλληνες», παραγωγής 2000, η δημοσιογράφος Σοφία Τσιλιγιάννη συναντά τον Μητροπολίτη Ελβετίας, Υπέρτιμο και Έξαρχο Ευρώπης, Δαμασκηνό και συζητούν για τη ζωή του και το έργο του, τα παιδικά του χρόνια, την προσφορά του, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την πίστη και τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό.

Στις 20:00, από την εκπομπή «Προσωπικά» μεταδίδεται το επεισόδιο «Ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός στην Ιορδανία». Η Έλενα Κατρίτση συναντά τους Έλληνες της Ιορδανίας και μιλάει με εκπροσώπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη ζωτικής σημασία, παρουσία και παραμονή του χριστιανικού στοιχείου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σκηνοθεσία: Κώστας Γρηγοράκης.

Στις 23:00, μεταδίδονται η Ακολουθία της Αναστάσεως και η Αναστάσιμη Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

ΕΡΤ3

Στις 07:00, θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Ιερά Μονοπάτια – Ιεροσόλυμα – Το Άγιο Φως – Άγιοι Τόποι», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λάμπρου.

Στις 07:50 μεταδίδεται η συναυλία κλασικής μουσικής 2017, «Ο Bartabas στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ 2017: Ρέκβιεμ του Μότσαρτ» (Bartabas in Salzburg 2017 – Mozart Requiem).

Στον διάσημο χώρο Felsenreitschule, ο Γάλλος καλλιτέχνης ιππασίας και θεατρική ιδιοφυΐα Bartabas παρουσιάζει το «Ρέκβιεμ του Μότσαρτ». Άλογα και οι αναβάτες από τη φοβερή Académie Équestre de Versailles ενώνουν δυνάμεις με τη χορωδία Salzburger Bachchor, την ορχήστρα Musiciens du Louvre, υπό την καθοδήγηση του Mark Minkowski, μαζί με τέσσερις εξαιρετικούς σολίστες (Genie Kühmeier, Elisabeth Kulman, Julien Behr και Charles Dekeyser), για να τοποθετήσουν το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, σ’ ένα νέο θεατρικό πλαίσιο. Ο Bartabas και οι ιππείς του δημιούργησαν μια παραγωγή που είναι μια συγκλονιστική σύνθεση των τεχνών, πολύ μεγαλύτερη από μια σπουδαία χορογραφία!

Στις 14:00, από τη σειρά εκπομπών «Το Αλάτι της Γης» θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο «Οδοιπορικό στις Σέρρες – Σαρακατσάνοι και Βλάχοι».

Έρευνα-Κείμενα-Παρουσίαση: Λάμπρος Λιάβας

Σκηνοθεσία: Μανώλης Φιλαΐτης

Στις 16:00, μεταδίδεται η εκπομπή «Μουσικές Οικογένειες – Στην αυλή του Λουδοβίκου».

Εκεί που τελειώνει ο Βιτσέντζος Κορνάρος με τον Ερωτόκριτο και οι παλαιοί Κρητικοί μουσικοί και μαντιναδολόγοι αρχίζει ο Λουδοβίκος των Ανωγείων. Αυτόν τον μουσικοποιητικό μίτο παραλαμβάνει, εμπλουτίζει και διαχειρίζεται με γνώση και ευαισθησία περίσσια ο Λουδοβίκος, κατά κόσμον Γιώργης Δραμουντάνης. Μυθωδίες, στιχοπλοκάκια, μαντινάδες και μικρά αφηγήματα απλώνονται πάνω στις χορδές του μαντολίνου του. Η στάση ζωής του απέναντι στην τέχνη και την καθημερινότητα γεφυρώνεται μέσα σε λίγες νότες. Νότες απαλές, βαθιά φωνή με έκταση πλατειά αφηγηματική. Έρευνα-Σενάριο-Παρουσίαση: Γιώργης Μελίκης

Σκηνοθεσία-Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μανώλης Ζανδές

Στις 17:00, θα παρακολουθήσετε, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, το ντοκιμαντέρ παραγωγής Γαλλίας 2011, «Αιθιοπία, Στα ίχνη των πρώτων Χριστιανών» (Ethiopia: On The Trail Of The First Christians).

Στην επαρχία Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία, βρίσκεται μια απομονωμένη και κλειστή περιοχή, γνωστή ως Γουολντεμπά, εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη μοναστική ζωή. Εκεί, μακριά απ’ τα αδιάκριτα βλέμματα και από όλα τα εγκόσμια, περίπου χίλιοι μοναχοί και ερημίτες ζουν με εγκράτεια, νηστεία και συνεχή προσευχή. Για πρώτη φορά, ο Φρανσουά λε Καντρ, ερευνητής του Κέντρου Mελετών του Αφρικανικού Κόσμου, θα ταξιδέψει σ’ αυτή την απέραντη και ουσιαστικά άγνωστη περιοχή, για να παρατηρήσει τις θρησκευτικές συνήθειες των μοναχών και να μάθει για τον Άγιο Σαμουήλ, ο οποίος ίδρυσε την πιο σημαντική μονή της «χώρας των μοναχών», τον 14ο αιώνα.

Στις 18:00, θα μεταδοθεί η ξένη ταινία «100% Βιολογικό» (100% Organic).

Δραματική κομεντί, παραγωγής Γαλλίας, 2020.

Η ταινία περιγράφει με κωμικό τρόπο το κοινωνικό και πολιτισμικό σοκ που βιώνει ένας Βάσκος επαρχιώτης, χασάπης και έμπορος αλλαντικών, όπως κι ένας μποέμ Παριζιάνος χορτοφάγος.

Σκηνοθεσία: Φαμπιάν Οντενιέντ

Πρωταγωνιστούν: Νικολά Μπριντέ, Ζοζιάν Μπαλασκό, Ντίντιερ Μπούρντον, Αν Ζιρουάρ

Στις 20:30, θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ, παραγωγής 2021, «Το καταφύγιο στην Ομόνοια».

Ομόνοια 2021. Κέντρο της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Εξαρτημένοι, ιερόδουλες, μετανάστες. Κι όμως ένα νοσοκομείο ψυχών και σωμάτων υπήρξε εδώ. Η Πολυκλινική Αθηνών των αδελφών Αλιβιζάτων. Το νοσοκομείο των φτωχών. Ο άγιος Πορφύριος υπηρέτησε εκεί ως ιερέας δίνοντας τη ζωή του στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Σ’ αυτό το νοσοκομείο έζησα τα παιδικά μου χρόνια.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Φένια Παπαδόδημα

Αφήγηση: Φένια Παπαδόδημα, Ντάνιελ Λάνης

Στις 22:00, στη σειρά ντοκιμαντέρ «Ελλήνων Δρώμενα» θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο: «Κερκυραϊκή Χορωδία».

Σκηνοθεσία – Έρευνα: Αντώνης Τσάβαλος

Στις 23:00, μεταδίδεται η Ακολουθία της Παννυχίδος και η Τελετή της Ανάστασης, σε απευθείας σύνδεση με τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης (Οικουμενικό Πατριαρχείο).