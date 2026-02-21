Τρύφωνας Σαμαράς: Έκλαψε για την σκυλίτσα του που σκοτώθηκε στα παρασκήνια του «Just the 2 of us»

Η Νικόλ, η αγαπημένη σκυλίτσα του Τρύφωνα Σαμαρά, σκοτώθηκε πέφτοντας από μια σκαλωσιά, κατά τη διάρκεια μιας πρόβας για το show «Just the 2 of us»…

Το βράδυ του Σαββάτου (21/2/26) όταν έγινε αναφορά στο περιστατικό, στον τηλεοπτικό αέρα, ο Τρύφωνας Σαμαράς δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα για την αγαπημένη σκυλίτσα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρης Λεμπιδάκης που ήταν δίπλα του, τον αγκάλιασε και τον φίλησε προσπαθώντας να τον παρηγορήσει…

«Cinderella άρχισε εσύ, δε μπορώ» είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς, προσπαθώντας να συνέλθει από τα κλάματα για την σκυλίτσα του, που έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά…