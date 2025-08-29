Τζώρτζια Παναγή: Αποκαλύπτει ότι χρειάστηκε βοήθεια ψυχολόγου μετά τη συνεργασία με τον Νίκο Μουτσινά – «Κάπου έχασα τον εαυτό μου»

Η Τζώρτζια Παναγή μίλησε για μια σκοτεινή περίοδο της ζωής της στο podcast «Πάνω στην κουβέντα» με τον Ανδρέα Αναστασίου. Η Κύπρια παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι χρειάστηκε τη βοήθεια ψυχολόγου μετά τη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά στην εκπομπή «Ξαναδέστε τους».

Όπως ανέφερε η Τζώρτζια Παναγή βρέθηκε σε ένα προσωπικό αδιέξοδο. Είχε αντιδράσεις που δεν μπορούσε να ελέγξει. Καταλάβαινε ότι αλλάζει και ότι έπρεπε να αντιστρέψει όλα όσα της συνέβαιναν. Τα κατάφερε με κόπο, προσπάθεια και τη βοήθεια των δικών της ανθρώπων.

«Το έχω βιώσει αυτό, να βλέπεις κάποιον εντελώς διαφορετικό μπροστά από τις κάμερες αλλά το θεωρούσα φυσιολογικό, ότι είσαι άνθρωπος και πίσω από τις κάμερες, όταν σβήνουν τα φώτα, ζεις το δράμα σου. Και το έχω κάνει κι εγώ, να πρέπει μπροστά από τις κάμερες να δείξω κάτι άλλο και από πίσω να είμαι ένα άλλο άτομο», περιγράφει η Τζώρτζια Παναγή.

«Πολλές φορές σε μπερδεύει αυτό το πράγμα, με έχει μπερδέψει κι εμένα στην προσωπική μου ζωή. Έτσι όπως ήμουν μπροστά να πρέπει να είμαι και το υπόλοιπο 24ωρο. Κάπου μπερδεύτηκα κι εκεί χρειάστηκα βοήθεια από ψυχολόγο, γιατί έχασα τον εαυτό μου, έλεγα: αποκλείεται. Νόμιζα ότι όλο το 24ωρο είχα μια κάμερα μπροστά μου και ότι έπρεπε να κρατάω τα προσχήματα. Πολλές φορές ήθελα να κλάψω, να συγκρατηθώ και έλεγα: όχι, πρέπει να συγκρατηθείς. Εκεί κάπου έχασα τον εαυτό μου, ήταν μια φάση, μια περίοδος. Ήταν μόλις επέστρεψα από την Αθήνα, μετά το «Ξαναδέστε τους» με τον Νίκο Μουτσινά», εξομολογείται χαρακτηριστικά.

«Ήταν πάρα πολλή η υπερέκθεση, απότομη υπερέκθεση, έπρεπε πάντα να είμαι σε ένα επίπεδο αλλά η Τζώρτζια έχει διάφορες εκδοχές του εαυτού της, είναι ευαίσθητη κι αυτό ο κόσμος μπορεί να μην το είδε, γιατί απλά δεν είχα την ευκαιρία τηλεοπτικά.

Γενικά είμαι πιο μαζεμένο άτομο. Οπότε έχεις δύο προσωπικότητες, την τηλεοπτική και την προσωπικότητα που έχεις στην προσωπική σου ζωή. Ο άλλος θα δει τα νεύρα σου, τις ανασφάλειές σου. Σίγουρα δεν θα βγω στην τηλεόραση να πω: γεια σας, είμαι η Τζώρτζια και έχω ανασφάλειες», σημειώνει αμέσως μετά η Τζώρτζια Παναγή.

«Ο κόσμος βλέπει το 20% του ανθρώπου που είναι μπροστά από τις κάμερες, εκεί είσαι 2-3 ώρες μπροστά στον φακό. Τις υπόλοιπες ώρες; Είσαι άνθρωπος, έχεις αδυναμίες, δεν θα δείξεις σίγουρα το 100% του εαυτού σου. Με τις κάμερες φιλτράρεις την εικόνα σου ή μπορεί να στήσεις την εικόνα σου για άλλους λόγους τηλεοπτικούς, για τα νούμερα. Δεν μπορείς να είσαι 100% ο εαυτός σου μπροστά στον φακό», τόνισε η Τζώρτζια Παναγή σε άλλο σημείο της κουβέντας.