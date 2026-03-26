Βασίλης Μηλιώνης: «Τα παιδιά είναι καλύτεροι ηθοποιοί από εμάς»

Ο Βασίλης Μηλιώνης αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του ALPHA, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και μίλησε για το πώς είναι συνεργάζεται με λιλιπούτιους ηθοποιούς.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε στο Λοιπόν και στον Ανδρέα Θεοδώρου ότι τα παιδιά είναι καλύτεροι ηθοποιοί, διότι είναι πραγματικά και απόλυτα παρόντα σε κάθε σκηνή. Επίσης, ο Βασίλης Μηλιώνης, που απολαμβάνουμε στο «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ανέφερε ότι είναι σοκαριστική η αθωότητά τους.

«Τα παιδιά είναι καλύτεροι ηθοποιοί από εμάς. Με ποια έννοια το λέω: είναι πραγματικά απόλυτα παρόντα σε κάθε σκηνή. Στις δραματικές σχολές μας ζητάνε να παραδειγματιστούμε από τα παιδιά. Και με γνώμονα αυτό προχωράνε οι σπουδές μας, δηλαδή δεν είναι αστείο και το βλέπεις στην πράξη πόσο αληθινό είναι, πόσο πραγματικό αυτό το πράγμα». ανέφερε αρχικά για την εμπειρία του να δουλεύει με παιδιά.

«Το να συνεργάζεσαι με παιδιά σε απελευθερώνει από τους δικούς σου δαίμονες και υποκριτικά. Ακόμη κι αν για κάποια πράγματα μπορεί να λογοκρίνεσαι… συνεχώς σε επαναπροσδιορίζουν, σε φέρνουν στο σημείο μηδέν και ξεκινάς να κάνεις μόνο αλήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω», δήλωσε ο ταλαντούχος ηθοποιός.

«Είναι σοκαριστική εμπειρία να είσαι “πατέρας” γιατί με έναν τρόπο αυτά τα παιδιά σε αιφνιδιάζουν τόσο πολύ με την αθωότητά τους και με την αλήθεια τους σε κάθε σκηνή, αλλά και στη ζωή. Αυτό το πράγμα σε ταράζει, με την καλή έννοια. Σε φέρνει πιο κοντά σε μια πιο αυθεντική κατάσταση που πιστεύω πως ως ηθοποιοί την έχουμε ανάγκη», πρόσθεσε ο Βασίλης Μηλιώνης.